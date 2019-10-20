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Воскресенье, 20.10.2019
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Александра Кучеренко рассказала, планирует ли она завести детей
Александра Кучеренко рассказала, планирует ли она завести детей

Александра Кучеренко рассказала, планирует ли она завести детей

Александра Кучеренко рассказала, планирует ли она завести детей
20:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Телеведущий тревел-проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров тайно женился на журналистке и модели Александре Кучеренко в июне 2019 года.

Сейчас ведущий отправился в очередную экспедицию, а Саша вернулась из Парижа, где снималась в рекламных кампейнах. В новом интервью девушка раскрыла больше интимных подробностей отношений с мужем-путешественником. 

В интервью с Екатериной Осадчей для "Светской жизни" Александра Кучеренко ответила на вопрос, планируют ли они с Дмитрием пополнение в семье. "Мы хотим, чтобы наша семья была большой и планируем, конечно, детей. А как мы будем создавать нашу семью, мы посмотрим", – сказала модель.

Также девушка призналась, что не видела Комарова более месяца, ведь мужчина в экспедиции. Но Александра убеждает, что расстояние не является сильно ощутимым, так как они постоянно на связи.

 
 
 
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"Даже я уже привыкла чуть раньше просыпаться, чтобы пожелать доброго утра и чуть позже лечь, чтобы также быть на связи. Большие временные границы, но мы стараемся так подстроить время, чтобы больше общаться друг с другом", – добавила жена путешественника.

Также девушка вспомнила о своей последней поездке в столицу Франции, которая, по ее словам, была романтичной. "Для меня романтика, возможно, даже и в джунглях. Романтика это там, где мой муж", – подчеркнула она.

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Свадьба, Знаменитости, Молодожены, Звезда, Телеведущий, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко.
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