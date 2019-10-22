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Забавные фото Дженнифер Энистон, от которых невозможно удержать смех

Забавные фото Дженнифер Энистон, от которых невозможно удержать смех
11:23 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Немало сторонников любят рассматривать стильные фото своих кумиров в журналах.

Актриса Дженнифер Энистон на данный стала активным блоггером. Знаменитость шокирует своих поклонников все новыми кадрами из личной жизни. А вот в понедельник, 21 октября, она опубликовала фото, от которого просто невозможно удержать смех.

Известно, что на страницах глянца селебритиз все появляются идеальными и счастливыми. Но что происходит за кулисами фотосессии – решила продемонстрировать именно Дженнифер.

На своей странице в социальной сети она разместила новый снимок, на котором запечатлено, как стилисты и визажисты готовят актрису к фотосессии. Именно курьезности этому фото добавила недовольная гримаса, которую случайно скорчила Дженнифер Энистон. 

 
 
 
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I’m just a girl....standing with hair and makeup. A stylist. A photographer. A lighting crew, wind machine, props, and a computer .... asking you to think I woke up like this.

Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

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Я просто девочка ... Стою с прической и макияжем. Стилист. Фотограф. Команда, которая занимается освещением, вентилятор, реквизиты и компьютер ... Просто представьте себе, что я проснулась именно такой, – написала Дженнифер Энистон.

Также известно, что эта фотосессия вошла в особый выпуск журнала Variety. Глянец вышел в октябре под названием Power of Women, а его авторы рассказали истории знаменитых женщин, которые могут похвастаться своими большими достижениями и в карьере, и в благотворительности. Уже в журнале Дженнифер появилась роскошной блондинкой, которая с легкостью демонстрирует свою привлекательность в обольстительном образе.

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Социальные сети, Instagram, Дженнифер Энистон, Смех, Юмор, Знаменитость.
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