Забавные фото Дженнифер Энистон, от которых невозможно удержать смех

Новости шоу бизнеса:Немало сторонников любят рассматривать стильные фото своих кумиров в журналах.

Актриса Дженнифер Энистон на данный стала активным блоггером. Знаменитость шокирует своих поклонников все новыми кадрами из личной жизни. А вот в понедельник, 21 октября, она опубликовала фото, от которого просто невозможно удержать смех.

Известно, что на страницах глянца селебритиз все появляются идеальными и счастливыми. Но что происходит за кулисами фотосессии – решила продемонстрировать именно Дженнифер.

На своей странице в социальной сети она разместила новый снимок, на котором запечатлено, как стилисты и визажисты готовят актрису к фотосессии. Именно курьезности этому фото добавила недовольная гримаса, которую случайно скорчила Дженнифер Энистон.

Я просто девочка ... Стою с прической и макияжем. Стилист. Фотограф. Команда, которая занимается освещением, вентилятор, реквизиты и компьютер ... Просто представьте себе, что я проснулась именно такой, – написала Дженнифер Энистон.

Также известно, что эта фотосессия вошла в особый выпуск журнала Variety. Глянец вышел в октябре под названием Power of Women, а его авторы рассказали истории знаменитых женщин, которые могут похвастаться своими большими достижениями и в карьере, и в благотворительности. Уже в журнале Дженнифер появилась роскошной блондинкой, которая с легкостью демонстрирует свою привлекательность в обольстительном образе.