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"Я чувствую себя совершенно иначе": Селена Гомес прокомментировала свои новые песни

"Я чувствую себя совершенно иначе": Селена Гомес прокомментировала свои новые песни
12:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:На днях американская поп-певица Селена Гомес не на шутку взбудоражила сеть.

Артистка не показывала пикантные фото, а выпустила сразу два клипа, в которых рассказала о трудностях разрыва с Джастином Бибером.

На днях Селена Гомес впервые решила прокомментировать особые композиции. Она стала приглашенной гостьей The SiriusXM Hollywood Studios, в Лос-Анджелесе. Как передает The Daily Mail, в прямом эфире Селена Гомес призналась, что действительно песни были написаны после разрыва с Джастином Бибером. В то время артистка проходила курс лечения от депрессии в одном из специализированных центров и написала несколько композиций о своей несчастной любви.

Сейчас я чувствую себя совершенно иначе, чем когда я ее написала. Мне понадобилось много времени, чтобы пройти через это. Но теперь все в порядке. Я улыбаюсь и чувствую себя прекрасно. Эти две песни стали для меня завершением одной главы истории, – поделилась Селена Гомес.

В то же время артистка рассказала, что не весь альбом будет посвящен отношениям с Джастином Бибером. Пластинка Селены Гомес символически поделена на две части: в одной – песни, написанные после разрыва с бойфрендом, в другой – новые композиции о ее жизни и планах на будущее.

"Остальная часть альбома посвящена тому, где я сейчас нахожусь и куда иду, так что, по моему мнению, это прекрасные песни, но лучшее я приберегла на потом", – добавила она.

 
 
 
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@selenagomez in @jacquemus makes an appearance at the @siriusxm studios to chat about her newly released music! #SelenaGomez Photos: Vivien Killilea/SiriusXM

Публикация от Just Jared (@justjared)

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Селена Гомес пришла на радиоэфир в стильном платье от Jacquemus, стоимость которого оценивают в около 500 долларов. Наряд артистки подчеркнул ее фигуру, а бело-розовые полоски помогли визуально уменьшить несколько пышные формы. Образ Селена дополнила босоножками на каблуке.

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Селена Гомес, Образ, Певица, Наряд, Артистка.
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