Зажигательные танцы от Эшли Грэм на последних неделях беременности (Видео)

Новости шоу бизнеса:Самая популярная plus-size модель Эшли Грэм уже через несколько недель должна родить своего первенца от мужа Джастина Эрвина.

В сети звезда показала, как на последних неделях беременности исполняет зажигательный танец. Эшли Грэм показала танец, который также похож на тренировку, поклонникам на своей странице в инстаграме.

В подписи звезда сообщила, что у нее был 80-часовая рабочая неделя и она празднует начало выходных. Будущая мама появилась в кадре в шелковом платье изумрудного цвета в бельевом стиле. Ее образ дополняют черные босоножки на каблуках.

Накануне plus-size модель очаровала поклонников нежным образом в длинном платье розово-персикового цвета. Счастливая Эшли Грэм подчеркнула руками на фото округлый живот и позировала на высоких шпильках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@ashleygraham) 25 Окт 2019 в 4:06 PDT

Добавим, о своей первой беременности модель Эшли Грэм Знаменитая plus-size модель Эшли Грэм беременна: миловидное видео сообщила 14 августа. В этот день она с мужем Джастином Эрвином праздновала 9 годовщину бракосочетания, поэтому объявления о пополнении в семье было символическим. Пока неизвестно, у звезды будет мальчик или девочка.