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Воскресенье, 27.10.2019
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Зажигательные танцы от Эшли Грэм на последних неделях беременности (Видео)

Зажигательные танцы от Эшли Грэм на последних неделях беременности (Видео)
19:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Самая популярная plus-size модель Эшли Грэм уже через несколько недель должна родить своего первенца от мужа Джастина Эрвина.

В сети звезда показала, как на последних неделях беременности исполняет зажигательный танец. Эшли Грэм показала танец, который также похож на тренировку, поклонникам на своей странице в инстаграме.

В подписи звезда сообщила, что у нее был 80-часовая рабочая неделя и она празднует начало выходных. Будущая мама появилась в кадре в шелковом платье изумрудного цвета в бельевом стиле. Ее образ дополняют черные босоножки на каблуках. 

Накануне plus-size модель очаровала поклонников нежным образом в длинном платье розово-персикового цвета. Счастливая Эшли Грэм подчеркнула руками на фото округлый живот и позировала на высоких шпильках.

 
 
 
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Публикация от  (@ashleygraham)

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Добавим, о своей первой беременности модель Эшли Грэм Знаменитая plus-size модель Эшли Грэм беременна: миловидное видео сообщила 14 августа. В этот день она с мужем Джастином Эрвином праздновала 9 годовщину бракосочетания, поэтому объявления о пополнении в семье было символическим. Пока неизвестно, у звезды будет мальчик или девочка.

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Беременность, Модель, Знаменитости, Звезды, Танцы, Эшли Грэм.
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