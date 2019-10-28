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Сегодня Джулии Робертс – 52: самые лучшие роли голливудской актрисы (Видео)

Сегодня Джулии Робертс – 52: самые лучшие роли голливудской актрисы (Видео)
10:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Знаменитость запомнилась всем ролью в таких романтически фильмах, как "Красотка" и "Сбежавшая невеста".

Джулия Робертс, которая всегда была примером для подражания, как хорошо выглядеть, 28 октября отмечает свое 52-летие. 

Также предлагаем Вам освежить в памяти еще несколько фильмов, в которых сыграла голливудская "Мона Лиза".

"Стальные магнолии", 1989

За роль в данном фильме актриса получила премию "Золотой глобус" и номинацию на премию "Оскар" за "Лучшую женскую роль второго плана" в 1990 году. Это является первый настоящий успех актрисы. 

По сюжету данного фильма выясняется, что это удивительная история жизни шести женщин из маленького городка в штате Луизиана, которые пронесли свою трогательную дружбу сквозь годы. Они между собой привыкли делиться радостями и горестями, откровенными переживаниями и тайными надеждами. Красавица Шелби, самая сильная из них, убеждена, что на свете нет ничего невозможного, и своей уверенностью и остроумием поддерживает подруг на крутых виражах судьбы. Возможно, именно с её помощью женщинам удастся подняться над суетой и скукой серого существования и совершить путешествие туда, где расцветают стальные магнолии.

"Красотка", 1990

Работа в этом фильме принесла Джулии очередную премию "Золотой глобус", и вторую номинацию на премию "Оскар", а также номинацию на премию BAFTA в категории "Лучшая женская роль". 

По сюжету, финансовый магнат Эдвард Льюис, заблудившись в ночном городе, останавливается возле уличной проститутки Вивиан, чтобы она показала ему дорогу. Женщина чем-то понравилась Эдварду, и он пригласил ее в свой номер отеля. Наутро он узнаёт, что на очень важную сделку ему надо прийти со спутницей-сопровождающей, и предлагает ей остаться в его апартаментах ещё на шесть дней за дополнительный гонорар.

"Эрин Брокович", 2000 

Отметим, что Джулия Робертс наконец-то получила"Оскар", также третью премию "Золотой глобус"! Именно этот фильм основан на реальной истории правозащитницы Эрин Брокович, боровшейся за права жителей сообщества Хинкли. Джулия сыграл дважды разведенную мать, которая ищет работу.

"Август: Графство Осейдж", 2013 

Знаменитость была четвертый раз номинирована на премии "Оскар", "Золотой глобус". В фильме идет речь о членах большой семьи, собравшихся вместе после пропажи отца — Беверли Уэстона. Открываются старые тайны и обиды, возникают новые скандалы.

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"Улыбка Моны Лизы", 2003 

В то время актриса получила беспрецедентный в истории кинематографа гонорар в размере 25 млн долларов! В фильме раскрывается история учительницы-феминистки Кэтрин Энн Уотсон, которая оставляет своего молодого человека в Лос-Анджелесе, чтобы преподавать в консервативном частном женском колледже Уэлсли в Массачусетсе.

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Фильмы, Кино, Джулия Робертс, Знаменитости, День рождения, Актриса, Голливудская актриса.
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