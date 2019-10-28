Придется выйти вместе: принцы Уильям и Гарри с женами совершат совместный выход

Новости шоу бизнеса:После многочисленных новостей в прессе о вражде герцогов Сассекских и Кембриджских, они таки появятся вместе на публике.

Несмотря на трения между семьями, члены монаршей семьи обязаны исполнять королевские обязанности.

За последние полгода герцоги Сассекские осуществляли все меньше и меньше совместных выходов, а количество информации об их вражде только увеличивалось. Однако, как сообщает издание Daily Mail, в королевском календаре есть события, когда им придется переступить через свое недовольство друг другом и выйти в мир вчетвером.

Согласно традициям Великобритании, 11 ноября британцы отмечают День памяти павших в Первой мировой войне. В прошлом году в этот день любимая четверка королевской семьи вместе появилась на службе Меган Маркл, Кейт Миддлтон и британские принцы посетили службу в Вестминстерском аббатстве в Вестминстерском аббатстве. И, как сообщает источник, в этом году их выход также будет в программе дня.

Этот день должен расставить все на свои места и позволить старшим членам семьи задуматься о том, что действительно для них важно, – сказал инсайдер, приближенный к королевской семье.

Ожидается, что после традиционной службы представители монаршей семьи во главе с Елизаветой II соберутся в Альберт-холле на концерте, посвященном Дню памяти павших. Также в источнике отмечается, что на присутствии своих внуков с женами настояла сама королева. Она хочет, чтобы принцы Уильям и Гарри с семьями были единым целым, несмотря на жизненные обстоятельства.