Ведущий Тимур Мирошниченко рассекретил пол второго ребенка

Новости шоу бизнеса:Тимур и Инна Мирошниченко ждут второго ребенка!

Тимур Мирошниченко, который уже готовится во второй раз стать папой, рассекретил пол будущего малыша.

Знаменитый телеведущий опубликовал на страничке в социальной сети Instagram забавное фото, на котором видно, что они с супругой держат во рту пирожное голубого цвета.

"Сынуля", - сообщил Тимур.

"Мы ждем мальчика! И уже сейчас начинаем "примерять" мужские имена. Ваши предложения?", - поинтересовался он у поклонников.

Поклонники в свою очередь стали предлагать множество вариантов, среди которых были и довольно необычные. "Дамир", "Эмир", "Елизар", "Маркиян", "Стивен", "Соломон", "Данияр", "Нико", "Оскар", "Тамерлан", - пишут комментаторы.

Жена Тимура написала, что они очень рады, что в их семье появится мальчик.

"Если в первый раз было все равно, то во второй раз хотелось малыша другого пола. Конечно, мы и девочке были бы рады. Но тогда третьим ждали б мужчину. Или четвертым... Или... В общем, Тим сказал, что ему все равно, кто будет, но до пацана мы точно дойдем", - написала Инна в своем микроблоге.