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"Это самовнушение": VERA KEKELIA рассказала о мистике в Хэллоуин

"Это самовнушение": VERA KEKELIA рассказала о мистике в Хэллоуин
19:22 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Звезда "Женского квартала" поделилась мнением о вере в мистические случаи.

В ночь с 31 октября на 1 ноября в Украине будут традиционно праздновать Хэллоуин. С каждым годом у праздника появляется все больше поклонников, ведь это прекрасная возможность весело провести время с друзьями и наделать множество фото в мистических образах. К слову, мистика - неотъемлемая часть Хэллоуина 2019, ведь этот праздник символизирует смерть и темноту ночи. Многие знаменитости искренне побаиваются потусторонней "всячины".

Так, популярная украинская певица, звезда "Женского квартала" и голос "Танців з зірками" Вера Кекелия (VERA KEKELIA) рассказала, верит ли в мистику и различные приметы.

"К мистике и приметам я отношусь очень просто, если честно. Я считаю, что это больше самовнушение. Вообще человек устроен так, что он верит только своим глазам и тому, что можно пощупать, потрогать, понюхать, увидеть. Но мне кажется, что когда пройдет несколько сотен лет, люди все-таки начнут раскрываться и понимать более тонкие материи. Мы на самом деле очень сильные существа, нас просто никто не учил пользоваться этими возможностями. Я действительно очень верю в силу мысли, в силу своих внутренних ощущений, прислушиваюсь к себе. Мы просто очень часто не слышим свой внутренний голос, а больше опираемся на ум, на общественные позиции, мнения и установки. Но пройдет время, мы научимся больше чувствовать и понимать себя, откроются новые возможности. Мы станем супер-развитыми людьми. Если это можно считать мистикой, то да, я верю", - делится Вера Кекелия.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Маша Ефросинина рассказала о недуге своей дочери.

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Украинская певица, Вера Кекелия, Женский квартал, VERA KEKELIA, Хеллоуин 2019.
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