Скачать
Среда, 30.10.2019
САП вызвала на допрос всех членов финансового комитета ВР
САП вызвала на допрос всех членов финансового комитета ВР
Посол: Великобритания хочет расширить помощь украинским ветеранам
Великобритания хочет расширить помощь украинским ветеранам
Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча Кубка Украины
Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча Кубка Украины
Новые свершения: "Джокер" стал самым кассовым фильмов с рейтингом R
Новые свершения: "Джокер" стал самым кассовым фильмов с рейтингом R

Zombie Boy: установлена возможная причина смерти Рика Дженеста

Zombie Boy: установлена возможная причина смерти Рика Дженеста
21:07 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Смерть популярного канадского тату-манекенщика и художника Zombie Boy могла стать результатом несчастного случая.

Эпатажный манекенщик Рик Дженест был покрыт татуировками на 90 % кожи и обрел популярность после съемок у Леди Гаги и нескольких громких выходов на подиум.

Молодой человек погиб в начале августа 2018 года. Как предполагает коронер, случайно упал с балкона четвертого этажа, куда вышел покурить на перилах.

В крови Zombie Boy обнаружили высокое содержание алкоголя и следы запрещенных веществ.

Кевин Харт признался, что чувствует после аварии, в которой повредил позвоночник (Видео)

Версия с несчастным случаем кажется полиции убедительной, поскольку близкие подтвердили: молодой человек был счастлив и собирался жениться, а его психические проблемы остались позади.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Причина смерти, Несчастный случай, Смерть, Рик Дженест, Zombie Boy.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна на острые ногти (Фото)
03 В Украине продолжает холодать: синоптики обещают туманы и морозы
04 На Донбассе ввели "желтый" режим: что это означает
05 Александрия - Заря: прямая трансляция матча 1/8 Кубка Украины (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин: Зеленский на украинского националиста не похож
Путин: Зеленский на украинского националиста не похож
Секс-скандал в Раде: Яременко извинился за переписку
Секс-скандал в Раде: Яременко извинился за переписку
ВАКС вынес первый приговор
ВАКС вынес первый приговор
Apple анонсировала новое обновление watchOS 6.1 для Apple Watch
Apple анонсировала новое обновление watchOS 6.1 для Apple Watch
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь