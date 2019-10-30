Zombie Boy: установлена возможная причина смерти Рика Дженеста

Новости шоу бизнеса:Смерть популярного канадского тату-манекенщика и художника Zombie Boy могла стать результатом несчастного случая.

Эпатажный манекенщик Рик Дженест был покрыт татуировками на 90 % кожи и обрел популярность после съемок у Леди Гаги и нескольких громких выходов на подиум.

Молодой человек погиб в начале августа 2018 года. Как предполагает коронер, случайно упал с балкона четвертого этажа, куда вышел покурить на перилах.

В крови Zombie Boy обнаружили высокое содержание алкоголя и следы запрещенных веществ.

Версия с несчастным случаем кажется полиции убедительной, поскольку близкие подтвердили: молодой человек был счастлив и собирался жениться, а его психические проблемы остались позади.