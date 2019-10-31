Актер Миша Коллинз рассказал о своем одиноком и пугающем детстве

Новости шоу бизнеса:Миша Коллинз известен всему миру по роли Кастиэля из сериала "Сверхъестественное".

Вспоминая о прошлом, Миша Коллинз до сих пор удивляется, как мальчик из бедной многодетной семьи смог достичь таких высот.

Вместе с женой Викторией, с которой вместе учился в школе, он написал автобиографическую книгу The Adventurous Eaters Club, своего рода инструкцию по выживанию для неблагополучных подростков.

В детстве я вывел для себя три истины: для счастья не нужны деньги, незачем играть по правилам, и весь мир создан для того, чтобы его исследовали. Но теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что, хоть в моем детстве было много приключений, оно все равно оставалось одиноким, пугающим и тревожным, — написал актер.

Только когда я сам стал отцом, я наконец осознал, что рос в окружении разных опасных вещей. Однажды подвозивший нас дальнобойщик предложил моей матери заняться с ним сексом, а после ее отказа оставил нас на обочине дороги под дождем. Разумеется, мне не очень нравится рассказывать подобные истории, которые могут запятнать розовую картинку из прошлого, придуманную моей мамой, — добавил он.

Напомним, что у Миши Коллинз подрастают двое детей — 9-летний сын Уэст и 7-летняя дочь Мэйсон. Уверены, что при воспитании наследников он учел весь негативный опыт из своего собственного детства и юности.