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Актер Миша Коллинз рассказал о своем одиноком и пугающем детстве

Актер Миша Коллинз рассказал о своем одиноком и пугающем детстве
10:51 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Миша Коллинз известен всему миру по роли Кастиэля из сериала "Сверхъестественное".

Вспоминая о прошлом, Миша Коллинз до сих пор удивляется, как мальчик из бедной многодетной семьи смог достичь таких высот.

Вместе с женой Викторией, с которой вместе учился в школе, он написал автобиографическую книгу The Adventurous Eaters Club, своего рода инструкцию по выживанию для неблагополучных подростков.

В детстве я вывел для себя три истины: для счастья не нужны деньги, незачем играть по правилам, и весь мир создан для того, чтобы его исследовали. Но теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что, хоть в моем детстве было много приключений, оно все равно оставалось одиноким, пугающим и тревожным, — написал актер.

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Только когда я сам стал отцом, я наконец осознал, что рос в окружении разных опасных вещей. Однажды подвозивший нас дальнобойщик предложил моей матери заняться с ним сексом, а после ее отказа оставил нас на обочине дороги под дождем. Разумеется, мне не очень нравится рассказывать подобные истории, которые могут запятнать розовую картинку из прошлого, придуманную моей мамой, — добавил он.

Напомним, что у Миши Коллинз подрастают двое детей — 9-летний сын Уэст и 7-летняя дочь Мэйсон. Уверены, что при воспитании наследников он учел весь негативный опыт из своего собственного детства и юности.

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Знаменитости, Актер, Детство, Миша Коллинз.
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