Мелани Гриффит продемонстрировала прекрасную фигуру в белье

Новости шоу бизнеса:Недавно актриса поделилась снимком, на котором она продемонстрировала новую линейку нижнего белья.

Мелани Гриффит на собственном примере доказала, что модели нижнего белья могут быть гораздо старше 20 лет.

Звездные стилисты Джейми Мизрахи и Симона Харуш выпустили свою линию нижнего белья. Мелани решила их поддержать и показала, что вещи из их коллекции действительно неплохо смотрятся. Фото Гриффит опубликовала в своем Instagram.

На снимке актриса в туфлях на шпильке позирует в одном нижнем белье.

Я люблю все, что они делают, и хочу каждую вещь из их коллекции! — написала она. Напомним, Джейми и Симона — известные стилисты, которые работали с семьей Кардашьян, Майли Сайрус, Кэти Перри и другими звездами.

Трудно не заметить, что в 62 года актриса находится в очень хорошей форме. Поклонники сделали фигуре Мелани огромное количество комплиментов и поинтересовались, как ей удалось добиться таких результатов. "Должно быть, вы очень упорно работаете над собой, чтобы хорошо выглядеть. У меня вот нет мотивации. Вы тренируетесь каждый день?" — поинтересовалась одна из подписчиц.

Стоит отметить, что Гриффит не стесняется показывать свою фигуру, но еще в июле актриса выглядела гораздо полнее. Поэтому либо Мелани действительно усердно работает над собой, либо в этот раз не обошлось без применения фоторедакторов, которые скрыли все ее недостатки.