Мелани Гриффит продемонстрировала прекрасную фигуру в белье

Мелани Гриффит на собственном примере доказала, что модели нижнего белья могут быть гораздо старше 20 лет.
Звездные стилисты Джейми Мизрахи и Симона Харуш выпустили свою линию нижнего белья. Мелани решила их поддержать и показала, что вещи из их коллекции действительно неплохо смотрятся. Фото Гриффит опубликовала в своем Instagram.
На снимке актриса в туфлях на шпильке позирует в одном нижнем белье.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
So these 2 awesome, creative, incredibly chic [email protected] and @simoneharouche have started this amazing new lingerie line @thekitundergarments I love everything they have made and btw want one of each! They also donate a portion of anything you buy to charity. FOLLOW THEM!!
Я люблю все, что они делают, и хочу каждую вещь из их коллекции! — написала она. Напомним, Джейми и Симона — известные стилисты, которые работали с семьей Кардашьян, Майли Сайрус, Кэти Перри и другими звездами.
Трудно не заметить, что в 62 года актриса находится в очень хорошей форме. Поклонники сделали фигуре Мелани огромное количество комплиментов и поинтересовались, как ей удалось добиться таких результатов. "Должно быть, вы очень упорно работаете над собой, чтобы хорошо выглядеть. У меня вот нет мотивации. Вы тренируетесь каждый день?" — поинтересовалась одна из подписчиц.
Стоит отметить, что Гриффит не стесняется показывать свою фигуру, но еще в июле актриса выглядела гораздо полнее. Поэтому либо Мелани действительно усердно работает над собой, либо в этот раз не обошлось без применения фоторедакторов, которые скрыли все ее недостатки.