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Перевоплощение года: Дженсен Эклз опубликовал взрывные снимки (Фото)

Перевоплощение года: Дженсен Эклз опубликовал взрывные снимки (Фото)
12:52 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Кажется, Мэтту Ривзу стоило присмотреться к другому актеру.

В этом году Хэллоуин ожидаемо стал настоящим парадом костюмов знаменитостей, которые те с готовностью показывали в социальных сетях. Не стал исключением и актер сериала "Сверхъестественное" Дженсен Эклз, который поделился в своем Instagram-аккаунте грандиозным косплеем на Бэтмена. В подписи к фотографии Эклз не забыл поблагодарить и дизайнера под ником Arahnobite, которая в настоящее время как раз отвечает за костюмы героев саги о братьях Винчестерах.

Серия из пяти снимков показывает актера с разных ракурсов, и выглядит он невероятно внушительно. Невольно даже закрадывается мысль, что Мэтту Ривзу, режиссеру следующей экранизации комикса про героя Готэма, стоило выбрать на главную роль совсем не Роберта Паттинсона.

Фанаты остались от образа Эклза в полном восторге. Многие из них написали, что роль Бэтмена просто создана для него, ведь его лицо под маской выглядит невероятно волевым, как и полагается Брюсу Уэйну. Кстати, отметился в комментариях и Джеффри Дин Морган, который порадовался тому, что теперь может считаться отцом супергероя.

 
 
 
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Публикация от  (@jensenackles)

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Напомним, финальный пятнадцатый сезон "Сверхъестественного" сейчас в самом разгаре. Планы Джареда Падалеки на следующий год уже известны — у него запланированы съемки в "Крутом Уокере", который станет перезапуском легендарного сериала 90-х.

А вот чем будет заниматься Эклз, пока с уверенностью сказать нельзя. Так что можно дать волю фантазии и надеяться на то, что кто-то из знаменитых режиссеров пригласит его на роль супергероя.

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Музыка, Актер, Музыкальный альбом, Дженсен Эклс.
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