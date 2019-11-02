Игривая зайка: Тина Кароль засветила интересный костюм на Хеллоуин 2019

Для костюмированной вечеринки артистка перевоплотилась в обольстительного кролика.
Фото и видео с празднования Тины Кароль Хеллоуина опубликовала фан-страница певицы в инстаграме.
Для вечеринки артистка примерила образ игривого кролика. Украинка надела облегающее черное платье с полупрозрачным эффектом, которое дополнила обручем с вуалью и кружевными ушками.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Black Champagne Halloween Party в KAMA Restaurant #tinakarol #тинакароль #Halloween
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Также Кароль для выхода выбрала не менее эффектные красные туфли-лодочки со стразами красного цвета. Завершается look блондинки яркой красной помадой на губах.