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Игривая зайка: Тина Кароль засветила интересный костюм на Хеллоуин 2019

Игривая зайка: Тина Кароль засветила интересный костюм на Хеллоуин 2019
21:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская певица Тина Кароль отпраздновала Хэллоуин-2019 в одном из киевских ресторанов.

Для костюмированной вечеринки артистка перевоплотилась в обольстительного кролика.

Фото и видео с празднования Тины Кароль Хеллоуина опубликовала фан-страница певицы в инстаграме.

Для вечеринки артистка примерила образ игривого кролика. Украинка надела облегающее черное платье с полупрозрачным эффектом, которое дополнила обручем с вуалью и кружевными ушками.

 
 
 
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Black Champagne Halloween Party в KAMA Restaurant #tinakarol #тинакароль #Halloween

Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

 
 
 
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Позитивного и хорошего вам дня #тинакароль #tinakarol

Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

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Также Кароль для выхода выбрала не менее эффектные красные туфли-лодочки со стразами красного цвета. Завершается look блондинки яркой красной помадой на губах.

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Все по теме:

Тина Кароль, Образ, Хэллоуин, Певица, Костюм, Хеллоуин 2019.
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