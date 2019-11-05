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Неожиданно: Кейтлин Картер рассказала о романе с Майли Сайрус

Неожиданно: Кейтлин Картер рассказала о романе с Майли Сайрус
12:41 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Недавно бывшая партнерша Сайрус рассказала о своем романе со звездой.

Этим летом Майли Сайрус ошарашила своих поклонников разводом с Лиамом Хемсвортом. Примерно тогда же выяснилось, что актриса вновь "переключилась" на женщин и завела отношения с телезвездой и блогером Кейтлин Картер. Однако их роман продлился недолго, и вскоре Майли увидели с новым бойфрендом — музыкантом Коди Симпсоном.

Сама Сайрус отмечала, что после разрыва с Хемсвортом у нее был "феминистический настрой" и парней она воспринимала враждебно, считая их "злыми".

После встречи с Симпсоном Майли, очевидно, передумала и теперь призывает своих поклонниц давать парням шанс. 

 
 
 
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makin up my man into baby billy idol!

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Все же есть хорошие парни, девочки, не сдавайтесь. Не надо становиться лесбиянками. Есть нормальные мужчины — надо их найти, — говорила актриса в одной из трансляций в Instagram.

До встречи с Майли Кейтлин состояла в отношениях с любимым мужчиной, окончание которых стало для нее трагедией. После разрыва с возлюбленным Картер отправилась в отпуск со своей подругой Майли и внезапно поняла, что влюбилась в нее. 

 
 
 
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rock the boat, don’t rock the boat baby

Публикация от Kaitlynn Carter (@kaitlynn)

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В августе мы вместе путешествовали по Европе, и тогда случился мой первый и единственный роман с женщиной. Я сильно влюбилась и чувствовала себя прекрасно. Анализируя нашу с Майли трехлетнюю дружбу, я поняла, что меня всегда тянуло к ней не как к другим друзьям. Но до той поездки я даже не думала о ней в романтическом смысле, — поделилась Картер.

По словам Кейтлин, отношения с Майли помогли ей раскрыть неизведанную часть себя.

Эти отношения открыли мне глаза и вдохновили заняться самопознанием. Я узнала себя с новых сторон, и не только в плане сексуальных предпочтений. Хоть наши отношения часто фигурировали в СМИ как "однополая интрижка", для меня это было нечто большее. Я впервые прислушалась к себе, забыла о всех нормах и нормально жила, — резюмировала Кейтлин.

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Роман, Отношения, Майли Сайрус, Знаменитости, Девочки, Кэйтлин Картер.
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