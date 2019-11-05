Неожиданно: Кейтлин Картер рассказала о романе с Майли Сайрус

Этим летом Майли Сайрус ошарашила своих поклонников разводом с Лиамом Хемсвортом. Примерно тогда же выяснилось, что актриса вновь "переключилась" на женщин и завела отношения с телезвездой и блогером Кейтлин Картер. Однако их роман продлился недолго, и вскоре Майли увидели с новым бойфрендом — музыкантом Коди Симпсоном.
Сама Сайрус отмечала, что после разрыва с Хемсвортом у нее был "феминистический настрой" и парней она воспринимала враждебно, считая их "злыми".
После встречи с Симпсоном Майли, очевидно, передумала и теперь призывает своих поклонниц давать парням шанс.
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Все же есть хорошие парни, девочки, не сдавайтесь. Не надо становиться лесбиянками. Есть нормальные мужчины — надо их найти, — говорила актриса в одной из трансляций в Instagram.
До встречи с Майли Кейтлин состояла в отношениях с любимым мужчиной, окончание которых стало для нее трагедией. После разрыва с возлюбленным Картер отправилась в отпуск со своей подругой Майли и внезапно поняла, что влюбилась в нее.
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В августе мы вместе путешествовали по Европе, и тогда случился мой первый и единственный роман с женщиной. Я сильно влюбилась и чувствовала себя прекрасно. Анализируя нашу с Майли трехлетнюю дружбу, я поняла, что меня всегда тянуло к ней не как к другим друзьям. Но до той поездки я даже не думала о ней в романтическом смысле, — поделилась Картер.
По словам Кейтлин, отношения с Майли помогли ей раскрыть неизведанную часть себя.
Эти отношения открыли мне глаза и вдохновили заняться самопознанием. Я узнала себя с новых сторон, и не только в плане сексуальных предпочтений. Хоть наши отношения часто фигурировали в СМИ как "однополая интрижка", для меня это было нечто большее. Я впервые прислушалась к себе, забыла о всех нормах и нормально жила, — резюмировала Кейтлин.