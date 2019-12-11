Словарь Merriam-Webster назвал словом 2019 года местоимение

Новости шоу бизнеса:По версии словаря Merriam-Webster словом года является "бесполое" местоимение "they"

Американский толковый словарь Merriam-Webster назвал слово 2019 года. Им стало местоимение they, которое в первом значении переводится как "они", а также употребляется по отношению к людям, которые предпочитают слышать в свой адрес гендерно-нейтральное обращение.

По данным компании, которая издает словарь, количество поисковых запросов по местоимению they за год выросло на 313%. "Это отражает удивительный факт: даже такое базовое понятие, как личное местоимение может оказаться на вершине наших данных", - говорится в сообщении Merriam-Webster.

Лингвисты отметили, что недавно слово they стали использовать для обозначения человека, чья гендерная идентичность не является бинарной – такой человек не соотносит себя в полной мере ни с женским, ни с мужским полом. Поскольку это местоимение в данном значении все чаще стали использовать в устной речи и на письме, в сентябре 2019 года это значение было закреплено в качестве словарной нормы. Этому, кроме прочего, поспособствовало заявление британского певца Сэма Смита, который попросил называть себя именно так. Рекомендацию использовать слово they по отношению к людям с небинарной гендерной идентичностью опубликовала в своем блоге и Американская психологическая ассоциация.

Напомним, что ранее свое слово года выбрал также Оксфордский словарь. Им стало словосочетание climate emergency – "климатическое чрезвычайное происшествие".