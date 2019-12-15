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"Мне надоело": Анита Луценко объяснила причину смены имиджа

"Мне надоело": Анита Луценко объяснила причину смены имиджа
12:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Популярная спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко на днях показала свой обновленный имидж.

Знаменитая украинка не только коротко подстригла волосы, но перекрасилась в розовый. В сети еще не было информации, что побудило Аниту Луценко на такие кардинальные изменения. В одном из интервью она решила открыть этот секрет.

Об этом она рассказала в программе "Светская жизнь". По словам Аниты Луценко, немало хейтеров засыпали ее страницу гневными комментариями, в которых раскритиковали новый стиль. Однако сама фитнес-тренер убеждена: это ее идеальная стрижка. Однако, чтобы не провести жизнь только с одним имиджем, она решила отныне экспериментировать с цветами.

"Я нашла свою идеальную прическу – белое каре. Но мысль, что до конца жизни мне идти с этой идеальной прической, меня просто убила. Мне нравится эта стрижка тоже. Мне надоело каждый день сушить феном волосы и делать укладку. А так, сейчас просто полотенцем вытираю и все", – рассказала Анита Луценко.

Анита Луценко опять сменила имидж: что изменилось

В то же время знаменитая украинка не скрывает своего удивления от отдельных комментаторов, которые слишком лично восприняли ее решение.

"Мне странно, когда женщина, подписанная в Instagram как счастливая мама и жена пишет мне, что с короткими волосами я никто. Мне показалось, что я ампутировал ногу... И как минимум, не свою", – добавила она.

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Тренер, Имидж, Анита Луценко, Спортсменка.
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