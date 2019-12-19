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В облегающем платье в пол: Ева Лонгория восхитила фанатов стройной фигурой

В облегающем платье в пол: Ева Лонгория восхитила фанатов стройной фигурой
12:15 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Работа над собой отошла на второй план, но Лонгория вернулась к тренировкам и продемонстрировала отличные результаты.

На днях в Дубае прошел гала-вечер бренда косметики Huda Beauty. В числе гостей мероприятия была Ева Лонгория, которая поразила поклонников своей фигурой.

Год назад у актрисы родился сын, поэтому забота о ребенке оказалась в приоритете. Неудивительно, что для гала-вечера Ева выбрала облегающее платье, которое подчеркнуло все ее достоинства. И пока фанаты восторгались преображением звезды, личный тренер актрисы Грант Робертс решил раскрыть секрет ее идеальной фигуры.

Он рассказал об этом в интервью Hollywoodlife. По словам Гранта, Ева хорошо справляется с силовыми тренировками, а правильное питание способствует улучшению результатов. Робертс считает, что женщины должны перестать считать беговую дорожку главным методом борьбы с лишним весом. 

 

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Чтобы быть стройной, нужно перестать бояться мужественного тела и отдать предпочтение силовым тренировкам, — советует Робертс.

В Instagram старания Лонгории оценили по достоинству. "Выглядишь великолепно", "Ты королева", "Ты выглядишь превосходно и так сексуально", "Абсолютно сногсшибательна, и платье просто потрясающее", — такие комментарии оставляли поклонники под снимками актрисы. Некоторые отмечали, что Ева прогадала с макияжем, но подобные высказывания терялись среди комплиментов похорошевшей Лонгории.

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Все по теме:

Фигура, Платье, Знаменитости, Стройная фигура, Ева Лонгория, Облегающие платья, Huda Beauty.
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