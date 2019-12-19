В облегающем платье в пол: Ева Лонгория восхитила фанатов стройной фигурой

Новости шоу бизнеса:Работа над собой отошла на второй план, но Лонгория вернулась к тренировкам и продемонстрировала отличные результаты.

На днях в Дубае прошел гала-вечер бренда косметики Huda Beauty. В числе гостей мероприятия была Ева Лонгория, которая поразила поклонников своей фигурой.

Год назад у актрисы родился сын, поэтому забота о ребенке оказалась в приоритете. Неудивительно, что для гала-вечера Ева выбрала облегающее платье, которое подчеркнуло все ее достоинства. И пока фанаты восторгались преображением звезды, личный тренер актрисы Грант Робертс решил раскрыть секрет ее идеальной фигуры.

Он рассказал об этом в интервью Hollywoodlife. По словам Гранта, Ева хорошо справляется с силовыми тренировками, а правильное питание способствует улучшению результатов. Робертс считает, что женщины должны перестать считать беговую дорожку главным методом борьбы с лишним весом.

Чтобы быть стройной, нужно перестать бояться мужественного тела и отдать предпочтение силовым тренировкам, — советует Робертс.

В Instagram старания Лонгории оценили по достоинству. "Выглядишь великолепно", "Ты королева", "Ты выглядишь превосходно и так сексуально", "Абсолютно сногсшибательна, и платье просто потрясающее", — такие комментарии оставляли поклонники под снимками актрисы. Некоторые отмечали, что Ева прогадала с макияжем, но подобные высказывания терялись среди комплиментов похорошевшей Лонгории.