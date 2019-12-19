DZIDZIO рассказал, как относится к новогоднему празднику

Новости шоу бизнеса:Украинский певец Дзидзьо признался, что для него этот праздник является особенным, и поделился с поклонниками детскими воспоминаниями.

19 декабря в Украине отмечают День святого Николая. По традиции, в этот день дети и взрослые получают подарки или розги.

Артист принял участие в съемках проекта "Несколько пародий", который выходит на Новом канале. В новогоднем шоу Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) вспомнил, как в детстве ждал Николая и готовился к этому особому празднику. Однако однажды ему удалось увидеть, что подарки под подушку кладет мама.

"Я искренне верил в Николая, в подушку, в подарки. Помню тот момент, когда мама думала, что я сплю, и начала шуршать пакетами в комнате. И хуже всего то, что я те свертки нашел на два дня раньше, и увидел, что в них лежало. Каждый ребенок такое переживает в своей жизни", – рассказал Дед.

Однако это отнюдь не заставило артиста прекратить верить в магию этого праздника. Дзидзьо убеждает, что и до сих пор по-детски ждет подарки и верит в Николая.

Главное, чтобы вы понимали: Николай дает маме подарок, а она при возможности должна положить его под подушку. Поэтому я дальше верю искренним, детским, наивным умом, что Николай существует. Он всем хорошим людям приносит подарки, – с улыбкой рассказал артист.

Интересно, что еще в начале своей вокальной карьеры Дзидзьо снял короткометражный фильм "Письмо Николаю". В ролике он с участниками коллектива обыграли самые яркие моменты новогоднего праздника

"Я насмеялся и где-то себя узнал. Это было немного преувеличено, но красиво!" – поделился Дзидзьо.