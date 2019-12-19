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DZIDZIO рассказал, как относится к новогоднему празднику

DZIDZIO рассказал, как относится к новогоднему празднику
13:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Украинский певец Дзидзьо признался, что для него этот праздник является особенным, и поделился с поклонниками детскими воспоминаниями.

19 декабря в Украине отмечают День святого Николая. По традиции, в этот день дети и взрослые получают подарки или розги. 

Артист принял участие в съемках проекта "Несколько пародий", который выходит на Новом канале. В новогоднем шоу Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) вспомнил, как в детстве ждал Николая и готовился к этому особому празднику. Однако однажды ему удалось увидеть, что подарки под подушку кладет мама.

"Я искренне верил в Николая, в подушку, в подарки. Помню тот момент, когда мама думала, что я сплю, и начала шуршать пакетами в комнате. И хуже всего то, что я те свертки нашел на два дня раньше, и увидел, что в них лежало. Каждый ребенок такое переживает в своей жизни", – рассказал Дед. 

Однако это отнюдь не заставило артиста прекратить верить в магию этого праздника. Дзидзьо убеждает, что и до сих пор по-детски ждет подарки и верит в Николая.

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Главное, чтобы вы понимали: Николай дает маме подарок, а она при возможности должна положить его под подушку. Поэтому я дальше верю искренним, детским, наивным умом, что Николай существует. Он всем хорошим людям приносит подарки, – с улыбкой рассказал артист.

Интересно, что еще в начале своей вокальной карьеры Дзидзьо снял короткометражный фильм "Письмо Николаю". В ролике он с участниками коллектива обыграли самые яркие моменты новогоднего праздника

"Я насмеялся и где-то себя узнал. Это было немного преувеличено, но красиво!" – поделился Дзидзьо.

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Все по теме:

Артист, Певец, Новогодние праздники, Дзидзьо, DZIDZIO, Новый год 2020, Новый 2020 год.
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