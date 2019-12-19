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"Обращение к Президенту": Бужинская сетует на плохие дороги (Фото, Видео)

"Обращение к Президенту": Бужинская сетует на плохие дороги (Фото, Видео)
21:04 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой.

Заслуженная артистка Украины Екатерина Бужинская обратилась с просьбой к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Певица попросила главу государства "сделать дороги в Украине".

Артистка записала небольшое видеообращение к действующему президенту Украины после того, как ей стало плохо по дороге на гастроли в Кривой Рог. 40-летняя Екатерина Бужинская попросила Владимира Зеленского взять под контроль ремонт дорог в родном городе президента.

Видеообращения певица выложила на своей официальной странице в Instagram.

"Со мной произошла маленькая неприятность. Сегодня у меня был концерт в Кривом Роге, всю ночь мы очень тяжело ехали. Вы, наверное, знаете, что доехать до города – катастрофа. Уважаемый господин президент Владимир Зеленский, я очень прошу, займитесь дорогами. Мы артисты, и просто ваши земляки, страдаем из-за того, что дорог нет, это просто яма на яме, это ужас!" - заявляет Бужинская.

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В свою очередь, подписчики певицы в комментариях объяснили, что в президентские обязанности Владимира Зеленского не входят такие работы: "На это есть уполномочены люди. У президента более важные дела. Но правильно будет сказать, обратите внимание Вашей команды", "Дороги президент не делает. Их делают сами жители Украины. Вот как они их сделали так мы и ездим. Страна начинается с каждого из нас".

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Видео, Президент Украины, Владимир Зеленский, Состояние дорог, Екатерина Бужинская.
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