"Обращение к Президенту": Бужинская сетует на плохие дороги (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Украинская певица обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой.

Заслуженная артистка Украины Екатерина Бужинская обратилась с просьбой к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Певица попросила главу государства "сделать дороги в Украине".

Артистка записала небольшое видеообращение к действующему президенту Украины после того, как ей стало плохо по дороге на гастроли в Кривой Рог. 40-летняя Екатерина Бужинская попросила Владимира Зеленского взять под контроль ремонт дорог в родном городе президента.

Видеообращения певица выложила на своей официальной странице в Instagram.

"Со мной произошла маленькая неприятность. Сегодня у меня был концерт в Кривом Роге, всю ночь мы очень тяжело ехали. Вы, наверное, знаете, что доехать до города – катастрофа. Уважаемый господин президент Владимир Зеленский, я очень прошу, займитесь дорогами. Мы артисты, и просто ваши земляки, страдаем из-за того, что дорог нет, это просто яма на яме, это ужас!" - заявляет Бужинская.

В свою очередь, подписчики певицы в комментариях объяснили, что в президентские обязанности Владимира Зеленского не входят такие работы: "На это есть уполномочены люди. У президента более важные дела. Но правильно будет сказать, обратите внимание Вашей команды", "Дороги президент не делает. Их делают сами жители Украины. Вот как они их сделали так мы и ездим. Страна начинается с каждого из нас".