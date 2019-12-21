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Мужа Елизаветы II принца Филиппа госпитализировали: подробности

Мужа Елизаветы II принца Филиппа госпитализировали: подробности
09:44 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Неясно, как долго ее муж будет оставаться в больнице и пропустит ли он Рождество с семьей.

Букингемский дворец официально подтвердил, что утром 20 декабря принца Филиппа госпитализировали. 98-летний супруг королевы Великобритании отправился на лечение в Лондон.

"Герцог Эдинбургский отправился сегодня утром из Норфолка в Больницу короля Эдуарда VII в Лондоне для наблюдения и лечения в связи с ранее существовавшим состоянием, - говорится в заявлении. - Решение принято по совету доктора Его Королевского Высочества и является мерой предосторожности".

Издание People со ссылкой на источник при дворе сообщает, что Филиппа не забирала машина скорой помощи.

"Это был запланированный прием, и он вошел в больницу без посторонней помощи", - добавил источник.

Тем временем королева Елизавета на поезде отправилась из Лондона в Норфолк, где традиционно проводит Рождество. 

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Муж королевы Елизаветы оставил государственные дела в августе 2017 года. В последние годы он страдает от проблем со здоровьем. В 2018 году Филипп пропустил пасхальное воскресное богослужение из-за операции по замене тазобедренного сустава. При этом герцога Эдинбургского неоднократно видели на публике, за рулем его автомобиля и во время поездок на карете по Виндзору. Он также присутствовал на королевской свадьбе своей внучки принцессы Евгении в октябре 2018 года.

В ноябре 2019 года принц Филипп и королева Елизавета отметили 72-ю годовщину свадьбы. Тем не менее, они провели день порознь, поскольку 93-летняя королева выполняла свои обязанности в Лондоне.

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Здоровье, Королевская семья, Елизавета II, Госпитализация, Принц Филипп.
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