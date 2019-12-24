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Телеведущая Леся Никитюк поделилась неприятным воспоминанием о Новом годе

Телеведущая Леся Никитюк поделилась неприятным воспоминанием о Новом годе
15:50 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:По словам Леси Никитюк, в первый день 2019-го она стала жертвой ограбления.

За считанные дни весь мир будет встречать Новый 2020 год. Для большинства этот праздник ассоциируется с громким застольем и вечеринками до утра. Однако телеведущая Леся Никитюк имеет несколько иные воспоминания.

Звезда стала приглашенной гостьей развлекательного шоу Нового канала, во время которого и поделилась своей историей. Воры разбили стекло в автомобиле ведущей и забрали все подарки, которые знаменитая украинка подготовила для своих родственников.

"В прошлом году у меня произошла страшная трагедия на Новый год. Купила подарки близким, но не забрала их из машины. В тот день было очень холодно, я поздно приехала из торгового центра, да и вообще мне было тяжело нести все те пакеты домой. 31 декабря позвонила консьержка и сообщила, что мне разбомбили машину и украли все подарки. Там были лыжные костюмы для моих племянниц, очень красивое белье для папы и брата, пижамы для брата жены и кумы, духи для мамы. Все было красиво упаковано. Я реально позаботилась о сюрпризе, потому что другие годы была где-то в отъезде, а здесь немного выпало свободного времени. И на тебе такое – все украли", – рассказала Леся Никитюк.

Кроме этого, телеведущая призналась, что артисты по-другому воспринимают праздник Нового года. Из-за насыщенного графика съемок единственное, о чем можно мечтать – это сон. Поэтому вместо шумной вечеринки в 2019 году Леся Никитюк решила просто отдохнуть.

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Прошлый Новый год был самым нелепым в моей жизни. Я тогда устала так, что просто наелась мандаринок и уснула со своей собакой. Когда ты много работаешь и постоянно пытаешься выдавать зрителям качественный продукт, то усталость может победить. Так и произошло, – вспомнила Леся Никитюк.

Уже в 2020 году звезда планирует по-другому встретить праздник. Леся Никитюк призналась, что отпразднует Новый год с друзьями, а вот Рождество телеведущая проведет с родственниками.

"Одна нога уже в 2020-м... Новый год планирую отпраздновать в компании друзей. А Рождество, конечно, с родителями, семьей и крестницей", – добавила она.

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Знаменитости, Телеведущая, Леся Никитюк, Телезвезда, Новый год 2020, Новый 2020 год.
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