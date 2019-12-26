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Актриса Лашана Линч рада слухам о том, что она заменит Джеймса Бонда

Актриса Лашана Линч рада слухам о том, что она заменит Джеймса Бонда
11:34 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Такой поворот был бы захватывающим как для давних фанатов франшизы, так и для тех, кто только начинает с ней знакомиться.

Некоторое время назад в Сети появился топ слухов о юбилейном выпуске "бондианы", и самым цепляющим стало предположение о том, что новым агентом 007 станет Лашана Линч.

Сама актриса, разумеется, не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти догадки, но они ей очень льстят. В одном из недавних интервью Лашана призналась, что, "хотя реакция на слух была разной", ей нравится, что о таком зашла речь.

Для меня это нечто особенное. Произойдет что-то подобное или нет — на данный момент не имеет значения. Достаточно пересудов, — поделилась Линч. Кстати, хоть, по слухам, актриса и сыграет агента 007, это не значит, что она станет именно новым Джеймсом Бондом после того, как персонажа оставит Дэниел Крэйг. 

 
 
 
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Nomi. #NoTimeToDie @007

Публикация от Lashana Lynch (@lashanalynch)

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Пока Линч просто человек, которому достается номер 007, и, похоже, поиски подходящего кандидата на роль супершпиона продолжаются. Киностудия рассматривает множество актеров, от Сэма Хьюэна ("Чужестранка") до Генри Голдинга ("Безумно богатые азиаты").

Пока сюжет "Не время умирать" тщательно оберегается, так что раскрыть карты и узнать будущее франшизы получится только после премьеры, которая назначена на 3 апреля 2020 года.

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Джеймс Бонд, Знаменитости, Актриса, 007, Лашана Линч.
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