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На грани жизни и смерти: Зака Эфрона экстренно госпитализировали

На грани жизни и смерти: Зака Эфрона экстренно госпитализировали
19:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Актер заразился смертельной инфекционной болезнью во время съемок в джунглях Новой Гвинеи.

Знаменитый американский актер в начале декабря объявил о съемках собственного приключенческого сериала с красноречивым названием "Убийство Зака Эфрона". Звезда вместе с личным гидом изучал джунгли в Папуа-Новая Гвинея, демонстрируя, как можно выжить в сложных условиях.

Как сообщает издание Daily Mail, в опасных тропических лесах Зак Эфрон заразился бактериальной инфекции, которая напоминает брюшной тиф. Он жаловался на острую болезнь, после чего командой спасателей был доставлен в австралийский военный госпиталь Сент-Эндрюс в Спринг-Хилл. Там он прошел курс лечения, прежде чем врачи одобрили перелет актера в Америку.

Как утверждают очевидцы, инцидент произошел накануне Рождества. Праздники актер провел уже дома и сейчас находится в стабильном состоянии.

Зак Эфрон исполнит главную роль в комедии "Король джунглей"

Близкое окружение Зака Эфрона утверждает, что он вскоре планирует вернуться к съемкам, несмотря на смертельные угрозы.

 

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Болезнь, Актер, Зак Эфрон, Заболел.
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