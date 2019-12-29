Снова станет бабушкой: дочь Снежаны Егоровой ждет ребенка

Украинская актриса Стася Ровинская, дочь Снежаны Егоровой, скоро в третий раз станет мамой. Она беременна девочкой.
Радостную новость Стася Ровинская подтвердила поклонникам на своей странице в социальной сети Instagram. Малышка появится на свет в конце весны 2020 года.
"Правда-правда) Ждём дочку. В конце весны уже познакомлю", - написала Ровинская.
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Также Стася Ровинская показала свой округлившийся животик.
Отметим, что Стася Ровинская и её муж Ярослав уже воспитывают двух сыновей - пятилетнего Эвана и трёхлетнего Энея.