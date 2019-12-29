Снова станет бабушкой: дочь Снежаны Егоровой ждет ребенка

Новости шоу бизнеса:Стася Ровинская беременна третьим ребенком.

Украинская актриса Стася Ровинская, дочь Снежаны Егоровой, скоро в третий раз станет мамой. Она беременна девочкой.

Радостную новость Стася Ровинская подтвердила поклонникам на своей странице в социальной сети Instagram. Малышка появится на свет в конце весны 2020 года.

"Правда-правда) Ждём дочку. В конце весны уже познакомлю", - написала Ровинская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Правда-правда) ждём дочку в конце весны уже познакомлю Публикация от (@sia_rovinska) 24 Дек 2019 в 11:43 PST

Также Стася Ровинская показала свой округлившийся животик.

Отметим, что Стася Ровинская и её муж Ярослав уже воспитывают двух сыновей - пятилетнего Эвана и трёхлетнего Энея.