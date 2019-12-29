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Снова станет бабушкой: дочь Снежаны Егоровой ждет ребенка

Снова станет бабушкой: дочь Снежаны Егоровой ждет ребенка
22:05 Вс, 29 Декабрь 2019 Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Стася Ровинская беременна третьим ребенком.

Украинская актриса Стася Ровинская, дочь Снежаны Егоровой, скоро в третий раз станет мамой. Она беременна девочкой.

Радостную новость Стася Ровинская подтвердила поклонникам на своей странице в социальной сети Instagram. Малышка появится на свет в конце весны 2020 года.

"Правда-правда) Ждём дочку. В конце весны уже познакомлю", - написала Ровинская.

 
 
 
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Правда-правда) ждём дочку в конце весны уже познакомлю

Публикация от  (@sia_rovinska)

Также Стася Ровинская показала свой округлившийся животик.

Снежана Егорова прокомментировала свою помолвку

Отметим, что Стася Ровинская и её муж Ярослав уже воспитывают двух сыновей - пятилетнего Эвана и трёхлетнего Энея.

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Все по теме:

Ребенок, Беременность, Снежана Егорова, Стася Ровинская.
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