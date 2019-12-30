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Виктор Павлик признался, когда женится на 25-летней возлюбленной

Виктор Павлик признался, когда женится на 25-летней возлюбленной
13:14 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:2020 год будет високосным, и суеверные люди считают, что для брака это не лучший период.

В ноябре Виктор Павлик и его возлюбленная Екатерина Репяхова отметили 4-ю годовщину отношений, а теперь планируют свадьбу. Для 53-летнего певца этот брак будет четвертым, и в передаче "Светская жизнь" с Катей Осадчей он рассказал о предполагаемой дате радостного события.

"Еще непонятно когда, то ли в мае, то ли в июне. Где-то Катя там на звездах гадает и рассчитывает. Она очень хочет эту свадьбу", - рассказал Павлик.

Для Виктора и Екатерины високосный год преградой не стало: жених и невеста не верят в дурные знамения.

"Мы в это не верим, наоборот, 2020 - очень крутая цифра", - считает певец.

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Также исполнитель не стал скрывать, что давно знаком со своей тещей, которая старше его всего на 4 года. Оказалось, ее мнение о разнице в возрасте будущих супругов не волнует.

"Мне не очень интересно, как ее мама отреагировала на нашу разницу в возрасте. Главное, что мы с Катей любим друг друга, - заявил Виктор. - Мне когда-то нагадали пять браков. Но мне очень хочется уже остановиться на четвертом, потому что уже 55 лет на носу, взрослые дети и трое внуков. Ну и еще Катя захочет детей".

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Свадьба, Женитьба, Знаменитости, Виктор Павлик.
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