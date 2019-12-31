Павел Зибров рассказал, как не стоит встречать Новый год

Новости шоу бизнеса:Известный певец назвал встречу Нового года на корпоративе плохой традицией.

Известный певец Павел Зибров, который недавно презентовал песню о своих легендарных усах, рассказал о традициях встречи Нового года. Павел Зибров рассказал о том, выступает ли в новогоднюю ночь и на что тратит заработанные средства.

Зибров рассказал, что не любит встречать Новый год на сцене, поэтому старается скорее освободиться и вернуться домой, чтобы отпраздновать с семьей и друзьями.

"Это не добрая традиция встречать Новый год на сцене. Возможно, людям так думается, что так артисту очень хочется петь, а они все будут пить, гулять… Но, если предложение очень-очень интересное, то тогда можно месяц не думать ни о чем, а еще и провести пару недель на Багамах или в Дубае. Честно говоря, я так не практикую. Обычно отрабатываю корпоративы вечером – поработал, а потом спокойно, с семьей, с кумовьями празднуем", - поделился артист с журналистами канала "Украина".

Также Павел Зибров рассказал о том, что не повышает цены на свои выступления.