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Павел Зибров рассказал, как не стоит встречать Новый год

Павел Зибров рассказал, как не стоит встречать Новый год
09:01 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Известный певец назвал встречу Нового года на корпоративе плохой традицией.

Известный певец Павел Зибров, который недавно презентовал песню о своих легендарных усах, рассказал о традициях встречи Нового года. Павел Зибров рассказал о том, выступает ли в новогоднюю ночь и на что тратит заработанные средства.

Зибров рассказал, что не любит встречать Новый год на сцене, поэтому старается скорее освободиться и вернуться домой, чтобы отпраздновать с семьей и друзьями.

"Это не добрая традиция встречать Новый год на сцене. Возможно, людям так думается, что так артисту очень хочется петь, а они все будут пить, гулять… Но, если предложение очень-очень интересное, то тогда можно месяц не думать ни о чем, а еще и провести пару недель на Багамах или в Дубае. Честно говоря, я так не практикую. Обычно отрабатываю корпоративы вечером – поработал, а потом спокойно, с семьей, с кумовьями празднуем", - поделился артист с журналистами канала "Украина".

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Также Павел Зибров рассказал о том, что не повышает цены на свои выступления.

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Все по теме:

Корпоратив, Павел Зибров, Украинский артист, Новый год 2020.
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