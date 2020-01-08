NK в своем духе: певица предстала в новом эротичном образе (Фото)

Новости шоу бизнеса:Настя Каменских в пеньюаре опубликовала новое соблазнительное фото.

На своей странице в инстаграме Каменских, которая сейчас проводит зимние каникулы в жаркой Мексике, опубликовала серию эротических снимков.

На новых фотографиях певица позирует лишь в черном кружевном пеньюаре, одетым на голое тело, и чувственно смотрит прямо в камеру.

Снимки взбудоражили воображение поклонников, поэтому в течение суток после публикации они собрали около 200 тысяч лайков и сотни комментариев.

View this post on Instagram #vivamexico A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Jan 5, 2020 at 7:32pm PST

В подписи артистка описала, что для нее означает термин "сексуальная энергия".

"Сексуальная энергия – это сущность женского, воплощенная в женщине (так же, как сознание – это сущность мужского, воплощенного в мужчине). Мы живем в недвойственной вселенной, поэтому сексуальная энергия не стоит одна, она должна быть объединена с сознанием", – написала Каменских.