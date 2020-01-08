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Среда, 08.01.2020
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NK в своем духе: певица предстала в новом эротичном образе (Фото)

NK в своем духе: певица предстала в новом эротичном образе (Фото)
08:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Настя Каменских в пеньюаре опубликовала новое соблазнительное фото.

На своей странице в инстаграме Каменских, которая сейчас проводит зимние каникулы в жаркой Мексике, опубликовала серию эротических снимков.

На новых фотографиях певица позирует лишь в черном кружевном пеньюаре, одетым на голое тело, и чувственно смотрит прямо в камеру.

Снимки взбудоражили воображение поклонников, поэтому в течение суток после публикации они собрали около 200 тысяч лайков и сотни комментариев.

 
 
 
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... Sexual energy permeated by the light of consciousness is love, thus woman is the embodiment of love #vivaméxico

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#vivamexico

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В подписи артистка описала, что для нее означает термин "сексуальная энергия".

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"Сексуальная энергия – это сущность женского, воплощенная в женщине (так же, как сознание – это сущность мужского, воплощенного в мужчине). Мы живем в недвойственной вселенной, поэтому сексуальная энергия не стоит одна, она должна быть объединена с сознанием", – написала Каменских.

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Настя Каменских, Фото, Украинская певица, Пеньюар, НК.
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