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Четверг, 09.01.2020
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Хорошие новости: Марта Хант раскрыла свой маленький "секрет" (Фото)

Хорошие новости: Марта Хант раскрыла свой маленький "секрет" (Фото)
16:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:"Ангел" Victoria's Secret Марта Хант объявила о помолвке

Новостями о предстоящем браке 30-летняя американская модель поделилась на страницах своего Инстаграма. Она опубликовала романтические фотографии со своим избранником фотографом Джейсоном Макдональдом, засветив роскошное кольцо с бриллиантом.

Эффектная блондинка вместе с возлюбленным отправилась отдыхать на Багамские острова, где Джейсон Макдональд сделал предложение успешной модели. Марта Хант, которая активно ведет личный блог в социальных сетях, поспешила поделиться радостью со своими поклонниками.

Так, в Инстаграме знаменитости появился сообщение, на котором она позирует в объятиях своего жениха. Судя по всему, влюбленные решили заснять особенный для каждого из них момент.

 
 
 
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i have a secret...

Допис, поширений Martha Hunt (@marthahunt)

У меня есть секрет, – лаконично прокомментировала статус невесты Марта Хант.

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Знакомство пары произошло во время очередных фэшн-съемок Марты Хант, а автором фотографий стал будущий муж Джейсон Макдональд. С тех пор пара не расстается на протяжении пяти лет.

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Модель, Знаменитости, Звезды, Victoria's Secret, Марта Хант, Американская модель.
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