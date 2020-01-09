Хорошие новости: Марта Хант раскрыла свой маленький "секрет" (Фото)

Новости шоу бизнеса:"Ангел" Victoria's Secret Марта Хант объявила о помолвке

Новостями о предстоящем браке 30-летняя американская модель поделилась на страницах своего Инстаграма. Она опубликовала романтические фотографии со своим избранником фотографом Джейсоном Макдональдом, засветив роскошное кольцо с бриллиантом.

Эффектная блондинка вместе с возлюбленным отправилась отдыхать на Багамские острова, где Джейсон Макдональд сделал предложение успешной модели. Марта Хант, которая активно ведет личный блог в социальных сетях, поспешила поделиться радостью со своими поклонниками.

Так, в Инстаграме знаменитости появился сообщение, на котором она позирует в объятиях своего жениха. Судя по всему, влюбленные решили заснять особенный для каждого из них момент.

Переглянути цей допис в Instagram i have a secret... Допис, поширений Martha Hunt (@marthahunt) 8 Січ 2020 р. о 2:28 PST

У меня есть секрет, – лаконично прокомментировала статус невесты Марта Хант.

Знакомство пары произошло во время очередных фэшн-съемок Марты Хант, а автором фотографий стал будущий муж Джейсон Макдональд. С тех пор пара не расстается на протяжении пяти лет.