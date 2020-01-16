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Четверг, 16.01.2020
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СМИ: звезда "Отпетых мошенниц" раскрыла пол своего ребенка

СМИ: звезда "Отпетых мошенниц" раскрыла пол своего ребенка
13:24 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:У Энн Хэтэуэй родился второй сын.

Голливудская актриса и певица Энн Хэтэуэй рассекретила пол своего второго ребенка.

Так, по информации западных СМИ 37-летняя знаменитость, которая 12 января посетила премию Critics' Choice Awards 2020 в Санта-Монике, рассказала на мероприятии одному приятелю о том, что родила мальчика. В кулуарах премии Энн Хэтэуэй также показала фотографию малыша.

Стоит отметить, что актриса и ее муж Адам Шульман пока официально никак не комментировали рождение второго малыша.

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Напомним, что Энн Хэтэуэй с супругом уже имеют трехлетнего сына Джонатана.

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Все по теме:

Энн Хэтэуэй, Сын, Пол ребенка, Американская актриса, Адам Шульман.
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