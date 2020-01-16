СМИ: звезда "Отпетых мошенниц" раскрыла пол своего ребенка

Новости шоу бизнеса:У Энн Хэтэуэй родился второй сын.

Голливудская актриса и певица Энн Хэтэуэй рассекретила пол своего второго ребенка.

Так, по информации западных СМИ 37-летняя знаменитость, которая 12 января посетила премию Critics' Choice Awards 2020 в Санта-Монике, рассказала на мероприятии одному приятелю о том, что родила мальчика. В кулуарах премии Энн Хэтэуэй также показала фотографию малыша.

Стоит отметить, что актриса и ее муж Адам Шульман пока официально никак не комментировали рождение второго малыша.

Напомним, что Энн Хэтэуэй с супругом уже имеют трехлетнего сына Джонатана.