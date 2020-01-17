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Яблоко от яблони: звезда "Дизель Шоу" Егор Крутоголов впервые показал маленького сына (Фото)

Яблоко от яблони: звезда "Дизель Шоу" Егор Крутоголов впервые показал маленького сына (Фото)
14:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В сентябре прошлого года украинский комик стал отцом во второй раз.

Известный украинский комик и звезда развлекательного телепроекта "Дизель Шоу" на своей официальной странице в соцсети Instagram выложил юморной снимок со своим младшим сыном.

На снимке Егор Крутоголов продемонстрировал своего 4-месячного малыша.

"Как закончились праздники?!", - вместе с сыном спрашивает комик у своих подписчиков.

 
 
 
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Как закончились праздники?!

Публикация от Егор Крутоголов (@dizelmano)

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Некоторых поклонников актера юмористической программы поразило невероятное сходство отца с сыном: "Такие похожие", "Копия папа", "Папина копия" "Какие классные карапузы".

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Сын, Фото, Украинский артист, Дизель шоу, Егор Крутоголов.
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