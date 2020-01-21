Дети Шарлиз Терон недовольны успехами мамы

Новости шоу бизнеса:Она снималась в шоу Джимми Киммела, где призналась, что ее дети, восьмилетний Джексон и четырехлетняя Августа, не особо обрадовались номинации мамы.

На прошлой неделе Шарлиз Терон узнала, что оказалась номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучшая актриса" за роль в фильме "Скандал".

Последние две недели были очень волнующими. Номинация на "Золотой глобус", номинация "Выбор критиков"… Спойлер: я не победила, — сказала Шарлиз. По ее словам, дети расстроились из-за того, что маме не дали премии.

Младшая даже разозлилась, она сказала, что очень хотела, чтобы я взяла премию. А старший просто очень расстроился. Когда стали известны номинации "Оскара", они уже не так радовались. "В этот раз ты выиграешь?" — спросили меня дети. Я сказала им, что есть большая вероятность, что нет. И старший такой: "Ну тогда это пустая трата времени", — поделилась Терон.

Напомним, у Шарлиз уже есть один "Оскар" — за роль серийной убийцы в фильме "Монстр". Фильм основан на реальной истории женщины из Флориды по имени Эйлин Уорнос. По сюжету героиня Шарлиз строит однополые отношения с персонажем Кристины Риччи, занимается проституцией и убивает клиентов.

Для съемок Терон сильно прибавила в весе и обрела брутальную внешность, из-за чего стала почти неузнаваемой. Настолько, что ей пришлось разбираться с финансистами, которых шокировала внешняя трансформация звезды.

Мне звонили с претензиями: "Что происходит?! Что ты делаешь?! Ты не улыбаешься, ты выглядишь злой. Ты ужасно выглядишь!" — рассказывала в одном из интервью Шарлиз.