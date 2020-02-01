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Суббота, 01.02.2020
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"Мне становится все сложнее": невеста Виктора Павлика об осуждении хейтерами

"Мне становится все сложнее": невеста Виктора Павлика об осуждении хейтерами
17:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Как оказалось, не всем поклонникам украинского исполнителя нравится его молодая невеста.

Отношения 54-летнего украинского исполнителя Виктора Павлика и 25-летней Екатерины Репяхиной продолжаются более трех лет. Однако наибольший шквал обсуждения вызовали планы влюбленных наконец официально оформить свои отношения. Невеста, которая активно готовится к предстоящей свадьбе, сообщила, что страдает от общественного осуждения и хейтеров в сети.

На страницах своего инстаграма девушка опубликовала обширное сообщение, которое стало настоящим эмоциональным взрывом и откровенным публичным признанием.

В конце января Виктор Павлик имел кассовые концерты в Киевской области, во время которых его сопровождала верная невеста и концертный директор по совместительству. Екатерина отметила, что накануне свадьбы поклонники реагируют на нее все эмоциональнее. Кроме того, обвинения девушки в меркантильности никуда не делись.

 
 
 
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Немного откровенных мыслей. Последние три дня у нас с ВП были кассовые концерты в киевской области. Я стала замечать, что люди реагирует на меня все более эмоционально. Такого не было даже в июне. Такое впечатление, что до них с первого раза не доходило. А за пол года каналы настолько заездили эту тему, что до всех дошло Мне становится все тяжелее. Потому что я стою на билетном контроле, встречаю каждого зрителя (это я богатой жизни захотела, ради денег с ВП). А потом я продаю диски))) Вчера я заметила как женщина снимала меня на телефон, пока я стояла с дисками. И вот я реально не знаю, что делать в такой ситуации. Бежать к ней? Не обращать внимания? Не знаю Есть люди и воспитанные, которые подходят и говорят: - мы вас узнали, вы Катя))) А есть такие, которые рассматривают с головы до ног и думают, что это незаметно. Это я все к тому, что: люди, будьте культурнее (особенно те, с которыми мне предстоит скоро встретится)

Публикация от Киев| Репяхова Екатерина (@repyahovakate)

Мне становится все сложнее. Потому что я стою на билетном контроле, встречаю каждого зрителя (это я зажиточной жизни захотела, ради денег с ВП). А потом я продаю диски. Вчера я заметила, как женщина снимала меня на телефон, пока я стояла с дисками. И вот я реально не знаю, что делать в такой ситуации. Бежать к ней? Не обращать внимания? Есть люди и воспитанные, которые подходят и говорят: "Мы вас узнали, вы Катя". А есть такие, которые рассматривают с головы до ног и думают, что это незаметно, – высказалась Екатерина.

Невеста Виктора Павлика рассказала о свадьбе своей мечты (Фото)

Девушка надеется, что настоящие поклонники творчества ее жениха поймут и примут его выбор, ведь их любви подвластны любые препятствия.

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Фанаты, Невеста, Виктор Павлик, Певец, Осуждение.
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