Молодая Луна и крестик: Рита Ора показала новые тату (Фото)

Звезда любит поражать поклонников разнообразным контентом. Она публикует не только кадры с концертов, съемок и отдыха, но и нестандартные и неожиданные материалы.
На своей странице в инстаграм Рита распространила серию снимков из тату-салона.
Кроме того, что исполнительница показала процесс создания татуировки, она еще и продемонстрировала конечный результат. Теперь на руке у Оры есть молодая Луна и крестик.
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@winterstone your the man. Thank you for tattooing me on this fine Sunday.
Спасибо за татуировку в это замечательное воскресенье, – прокомментировала публикацию артистка.