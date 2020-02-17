Молодая Луна и крестик: Рита Ора показала новые тату (Фото)

Новости шоу бизнеса:Знаменитость поделилась фотографиями, на которых продемонстрировала, как ей делали татуировку.

Звезда любит поражать поклонников разнообразным контентом. Она публикует не только кадры с концертов, съемок и отдыха, но и нестандартные и неожиданные материалы.

На своей странице в инстаграм Рита распространила серию снимков из тату-салона.

Кроме того, что исполнительница показала процесс создания татуировки, она еще и продемонстрировала конечный результат. Теперь на руке у Оры есть молодая Луна и крестик.

Спасибо за татуировку в это замечательное воскресенье, – прокомментировала публикацию артистка.