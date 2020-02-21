Харизматичный дуэт: Уилл Смит посвятил Мартину Лоуренсу трогательное видео

Новости шоу бизнеса:Чтобы показать, насколько он ценит и любит своего коллегу, Смит опубликовал в Instagram трогательное видео и добавил к нему несколько теплых слов.

Когда актеры обнаруживают, что между ними есть химия, картина, в которой они снимаются, обречена на успех. Именно это и произошло с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом, которые недавно воссоединились в фильме "Плохие парни навсегда".

В целом мире нет никого, кого бы я предпочел, чтоб нас вместе подстрелили, — написал актер, и это самое искреннее признание в чувствах, какое только можно представить, если учесть, сколько раз за всю франшизу герои попадали в перестрелки.

Опубликованный Уиллом ролик показывает, как их с Мартином харизматичный дуэт вырос за эти годы. Видео начинается с кадров с премьеры фильма "Плохие парни навсегда в Лос-Анджелесе", а затем прослеживает их долгую совместную работу, особенно подчеркивая, насколько теплые отношения сложились между актерами. Кстати, там даже появляется очень молодой Майкл Бэй, который явно с самого начала знал, что между Смитом и Лоуренсом есть что-то особенное.

А уж в середине ролика зрители могут буквально пустить слезу, ведь Уилл говорит о том, как приятно снимать кино с тем, кого ты уважаешь и любишь. И правда, слишком часто приходится слышать истории об актерах, которые не ладят друг с другом, но вынуждены изображать доброжелательность на камеру. К счастью, к Смиту и Лоуренсу это никогда не относилось, иначе фанаты не увидели бы столько искрометных фильмов, наполненных искренней дружеской поддержкой и забавными подколами.

Конечно, после фееричной премьеры "Плохих парней навсегда" поклонники заговорили о желании увидеть продолжение франшизы. И пока все указывает на то, что Sony даст четвертому фильму зеленый свет, а значит, Уилл и Мартин смогут снова поработать вместе на радость себе и другим.