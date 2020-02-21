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Пятница, 21.02.2020
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Появились новые подробности убийства рэпера Pop Smoke

Появились новые подробности убийства рэпера Pop Smoke
21:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:19 февраля из жизни ушел известный американский рэпер Pop Smoke. Эму было всего 20 лет.

Утром 19 февраля на дом исполнителя на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе было совершено вооруженное нападение с целью ограбления. Вследствие этого Pop Smoke получил несколько выстрелов, которые были несовместимы с жизнью.

Родственники рэпера сообщили изданию TMZ новые подробности убийства.

По словам родных артиста, они и не подозревали, что у него были враги в Лос-Анджелесе. Pop Smoke проживал в Нью-Йорке, а в Лос-Анджелес прилетел для работы. Там он работал над продвижением нового альбома.

 
 
 
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Публикация от BIGG PAPI LOCSTA (@realpopsmoke)

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Члены семьи исполнителя лично спрашивали его друзей и свидетелей преступления, которые находились в доме до того, как произошла эта трагедия. Делали это для того, чтобы собрать доказательства, и заявили, что не остановятся, пока не получат ответы на все вопросы, и виновные будут наказаны.

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Убийство, Детали, Pop Smoke.
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