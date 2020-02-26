DZIDZIO заработал огромный синяк на съемках фильма (Видео)

Популярный украинский исполнитель Дзидзьо работает над съемками новой ленты "Звезды по обмену".
Певец рассказал, что во время ночной смены съемок получил травму.
Дзидзьо является не только прекрасным артистом, но и замечательным актером. Его не раз можно было увидеть на экранах кинотеатров. Сейчас знаменитость в очередной раз работает над созданием нового фильма.
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Після нічної зміни зйомок #зіркизаобміном отримав найбільший в моєму житті синяк сьогодні знову нічна
Исполнитель опубликовал ролик, на котором продемонстрировал самый большой синяк в своей жизни. Дзидзьо отметил, что получил производственную травму.
После ночной смены съемок "Звезд по обмену" получил самый большой в моей жизни синяк. Сегодня снова ночная, – прокомментировал видео артист.