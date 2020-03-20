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Кайли Дженнер призналась, что во время беременности подготовилась к карантину

Кайли Дженнер призналась, что во время беременности подготовилась к карантину
08:53 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В то время, как весь мир приспосабливается к жизни в самоизоляции, Кайли Дженнер просто возвращается к старым рутинам.

Кайли Дженнер сделала серию публикаций в своем Instagram stories, в которых напомнила подписчикам, как важно сейчас серьезно отнестись к добровольной изоляции и оставаться дома.

Еще одно напоминание о том, как важно относиться к социальному дистанцированию серьезно и оставаться на карантине. Я уже восемь дней дома. Беременность подготовила меня к этому. Я не выходила за порог месяцами, — написала Кайли.

Когда Дженнер была беременна дочерью Сторми, она действительно изолировалась и сократила свое присутствие в медиа до минимума. Тогда Кайли объяснила это тем, что пыталась уберечь беременность и роды от внимания общественности.

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Вместе с Кайли на добровольном карантине сидят многие знаменитости. Некоторые из них жалуются на то, что это скучно. Кортни Кокс, например, от скуки увлеклась Tik Tok и стала записывать танцевальные видео. Хилари Дафф с мужем отметили, что играют в игры и смотрят дома сериалы.

Ванесса Хадженс развлекается дома, экспериментируя с новинками косметики. Дженсен Эклс недавно показал, как поет с дочерью под гитару, чтобы "поддержать бодрость духа на карантине", и призвал подписчиков не скучать и весело проводить время в домашних условиях.

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Знаменитости, Карантин, Коронавирус, Кайли Дженнер, Модель Кайли Дженнер.
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