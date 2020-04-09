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Пасха 2020: Анатолий Анатолич рассказал, как отметить праздник в условиях карантина

Пасха 2020: Анатолий Анатолич рассказал, как отметить праздник в условиях карантина
19:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский ведущий дал несколько рекомендаций, как отметить Пасху не нарушая карантин.

Пасха - один из самых долгожданных праздников, когда собирается дома вся большая семья. Однако в этом году она будет особенной. Для того, чтобы обезопасить себя и родных необходимо оставаться дома и соблюдать правила изоляции. Анатолий Анатолич рассказал, как можно отметить Пасху весело и полезно.

Церковная служба онлайн

Главные украинские и мировые храмы будут транслировать пасхальные служения онлайн. Так вы сможете духовно побыть в храме, но при этом обезопасить себя и родных от инфицирования.

Найдите семейные рецепты

Для того, чтобы держать связь с родственниками на расстоянии позвоните им и спросите рецепты любимых блюд, которые всегда есть на праздничном столе. Приготовьте у себя дома и воздержитесь от сбора всех родственников в одном месте.

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Внедрите свои семейные традиции

Разрисовывать писанки - это замечательное занятие накануне Пасхи, которое может порадовать всю семью. В этом году вы, как никогда раньше, можете посвятить делу больше времени и сделать это вместе с детьми. Расскажите им историю писанок, о том, какие узоры присущи каждому региону Украины и прочее.

Фото www.instagram.com

Придумайте альтернативу поездке на шашлыки

Представьте, что это ваш первый выходной дома. Смотрите всей семьей фильмы, организуйте вечеринку для детей и много всего другого. Включив фантазию, можно создать незабываемый семейный отдых.

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Виртуальная прогулка

На ютубе давно есть видео, которые полностью воспроизводят прогулки по улицам самых красивых городов планеты. Это замечательная возможность побывать в разных уголках мира и запланировать путешествие, в которое отправитесь после завершения пандемии коронавируса.

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Праздник, Карантин, Анатолий Анатолич, Праздники в апреле, Пасха 2020.
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