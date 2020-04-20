Христос Воскрес! Мила Йовович показала, как ее дочери бились пасхальными яйцами

Новости шоу бизнеса:Праздник Пасхи для каждой христианской семьи по-настоящему особенный. Это светлый семейный день, наполненный счастьем и любовью.

Известная голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович уважает традиции родины и празднует Пасху вместе с семьей.

Знаменитость поделилась забавным видео, на котором показала, как ее дочери бились пасхальными яйцами.

Важным является соблюдение обычаев и их передача следующим поколениям. Хорошим примером этого является семья Милы Йовович. На личной странице в инстаграме звезда поделилась роликом, на котором показала празднование Пасхи.

На ролике дочери актрисы бьются пасхальными яйцами и говорят традиционное приветствие "Христос Воскрес!", а отвечают "Воистину Воскрес!". Возле них на столе видим кулич и зажженную свечу.

Христос Воскрес! С праздником православной Пасхи всех! Вот несколько видео о девушках, которые практикуют некоторые украинские пасхальные традиции, хотя и по-своему. Спасибо моей подруге за прекрасную Пасху! – написала в публикации Мила.