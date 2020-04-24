Соблазнительная Деми Мур показала горячее архивное фото

Новости шоу бизнеса:57-летняя голливудская актриса опубликовала новый архивный кадр.

Американская актриса Деми Мур, которая находится сейчас на самоизоляции с детьми и бывшим мужем Брюсом Уиллисом, решила поделиться с поклонниками в инстаграме эротическим кадром, сделанным еще в молодости.

Американская кинозвезда предстала перед фотокамерой в прозрачной красном платье без бюстгальтера.

Фотосессия, очевидно, происходила в душе, поэтому соблазнительный образ Деми Мур дополняли мокрые волосы и яркий макияж.

Фото www.instagram.com/demimoore

Популярная актриса - прекрасный пример того, что с такой внешностью, как у нее, она смогла стать секс-символом целого поколения.