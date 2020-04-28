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Голливудские звезды показали своих собак-двойников

Голливудские звезды показали своих собак-двойников
13:40 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

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На днях Джессика Бил сообщила в своем Instagram, что у нее и Джастина был "выдающийся день", потому что они выяснили, на какую породу собак они больше всего похожи.

Бил выложила фотографии, на которых она и Джастин держат в руках изображения со своими собачьими двойниками.

Я уже перестала считать дни карантина, но мы нашли наших собак-двойников. И заодно новые варианты причесок. Выдающийся день для нас, — подписала фотографию Джессика. 

 
 
 
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I don’t know what day it is anymore, but we just found our dog doppelgängers... and some pretty great hair inspo. Big day for us.

Публикация от Jessica Biel (@jessicabiel)

Бил на снимке держит в руках фото ирландского сеттера, а Тимберлейк — ротвейлера. Оба позируют с соответствующим выражением лица, чтобы больше походить на четвероногих. Вариант Джессики действительно похож на нее прической — уши "ирландца" напоминают длинную волнистую шевелюру. А Джастину сходства с ротвейлером добавляют разве что выражение лица и борода.

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Ранее Джастин Тимберлейк пожаловался на то, что на карантине ему с супругой приходится круглосуточно заниматься ребенком. Напомним, пара воспитывает пятилетнего сына.

У нас все хорошо. Но мы очень сочувствуем тем, кто остался с детьми. Потому что заниматься родительством 24 часа в сутки — это просто бесчеловечно, — сказал певец.

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Джессика Бил, Собаки, Джастин Тимберлейк, Знаменитости, Собаки-двойняшки.
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