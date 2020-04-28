Голливудские звезды показали своих собак-двойников

Новости шоу бизнеса:Снимки набрали свыше полмиллиона лайков и более пяти тысяч комментариев.

На днях Джессика Бил сообщила в своем Instagram, что у нее и Джастина был "выдающийся день", потому что они выяснили, на какую породу собак они больше всего похожи.

Бил выложила фотографии, на которых она и Джастин держат в руках изображения со своими собачьими двойниками.

Я уже перестала считать дни карантина, но мы нашли наших собак-двойников. И заодно новые варианты причесок. Выдающийся день для нас, — подписала фотографию Джессика.

Бил на снимке держит в руках фото ирландского сеттера, а Тимберлейк — ротвейлера. Оба позируют с соответствующим выражением лица, чтобы больше походить на четвероногих. Вариант Джессики действительно похож на нее прической — уши "ирландца" напоминают длинную волнистую шевелюру. А Джастину сходства с ротвейлером добавляют разве что выражение лица и борода.

Ранее Джастин Тимберлейк пожаловался на то, что на карантине ему с супругой приходится круглосуточно заниматься ребенком. Напомним, пара воспитывает пятилетнего сына.

У нас все хорошо. Но мы очень сочувствуем тем, кто остался с детьми. Потому что заниматься родительством 24 часа в сутки — это просто бесчеловечно, — сказал певец.