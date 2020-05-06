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Ирина Федишин рассказала, как проводит карантинные будни

Ирина Федишин рассказала, как проводит карантинные будни
18:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Звезда призналась, что они смотрят телевизор и играют в разнообразные игры.

Ирина Федишин вместе со своим мужем и продюсером Виталием Челноком воспитывают двое сыновей. Именно поэтому дома у артистки есть много машинок и других игрушек для ребят. На карантине нужно много времени уделять тому, чтобы придумать интересные занятия для деток, ведь оставаться дома в течение длительного времени – трудно. На днях Ирина опубликовала на личной странице в инстаграме видео, где показала, как развлекается с детьми на самоизоляции.

В ролике артистка показала пять тюнеров и призналась, что благодаря им у нее дома есть много телеканалов. Певица любит смотреть сериалы и разные интересные программы. Также Ирина добавила, что на карантине читает книги и пытается проводить время с пользой.

Старший сын Федишин, Юрчик учится в школе. Звезда помогает ему с домашним заданием, которое присылают учителя в рамках дистанционного обучения.

Также она играется с младшим сыночком Олежиком и наслаждается этим временем, ведь после карантина начнутся рабочие будни и гастроли и дома звездная мамочка будет бывать значительно реже.

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Друзья, что вы больше смотрите: телеканалы или ролики в интернете? У меня много тюнеров, но больше времени я провожу в интернете. Телевидение смотрю все меньше. А вы? – спросила в публикации исполнительница.

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Карантин, Певица, Ирина Федишин.
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