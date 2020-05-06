Дядя Жора попал в больницу: подробности

Это случилось несколько дней назад. Сейчас он чувствует себя лучше и решил рассказать поклонникам, что стало причиной болезни.
Сейчас Дядя Жора находится на лечении в одной из больниц Киева. На личной странице в инстаграме комик опубликовал сообщение, где рассказал о первых симптомах и призвал заботиться о себе, ведь здоровье можно легко потерять.
Комик отметил, что если бы кто неделю назад сказал, что он будет лежать в больнице после инсульта в 44 года, то рассмеялся бы и не поверил. Дядя Жора ведет правильный образ жизни, занимается спортом, много работает, всегда энергичный и веселый. Однако это не смогло уберечь его от заболевания.
Он признался, что появлению первых симптомов, а именно – сильной головной боли и двоения в глазах, не придал должного значения. Такое состояние было у него вечером и не прошело до утра. После этого его жена Наталья заставила пойти в больницу, где после обследования выяснилось, что у Дяди Жоры инсульт.
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МОЯ МАЁВКА В БОЛЬНИЦЕ! Всем привет! Долго думал писать этот пост или нет... как-то хотелось чтобы все прошло по-тихому ... но, все-таки решил поделиться с Вами и я очень надеюсь, что это будет полезным для многих и будет повод задуматься, сделать выводы и правильные решения, чтобы не допустить подобное... не дай Бог! Если бы мне неделю назад сказали, что ты будешь лежать в больнице после инсульта в твои 44, здоровый мужик ... полон сил и энергии, живчик (не напиток), трудоголик на 150%, спортсмен-качок (по своей собственной версии), не пьющий, не курящий, ведущий правильный образ жизни (почти )... я бы поржал и не поверил... как минимум Но, сука, никто не ожидал такой нежданчик!!! И я в первую очередь! Да, я не то что не ожидал, я просто ох...ел! когда после МРТ мне озвучили и расшифровали диагноз . В двух словах, пару дней назад ... все было хорошо ... как обычно... но, вечером появилась странная штука ... Аля, двоится в глаза сбился прицел и сильная головная боль, которая не прошла на следующее утро. Утром я уже немного кипишнул и с волшебного пенделя Наташи пошёл в больницу. И почти ничего не предвещало беды, до результатов МРТ. Ось така х...я, малята! Короче, загнался немного. Очень активный и бешеный ритм был. Спал по 6 часов+-, дня мне не хватало, ночью сидел на компе до 3...ежедневно.. дорабатывал, то что не успел днём. Выходные- выступления, гастроли, ивенты, проекты ... с дороги на праздник, с праздника в дорогу..(до карантина конечно) вечная гонка! Мы все куда-то гонимся, ты хочешь успеть все, ты нагружаешь себя максимум, чтоб аж вентилятор из жопы выпадал... а пока он выпадает.. ты вставляешь себе ещё пару задач, а что?.. ведь появилось пару свободных минут и их нужно эффективно использовать... нужно же ебаш...ить, нужно ведь заработать все деньги мира, запустить все проекты, набрать всех сотрудников, организовать все ивенты... думать про все и про всех...все контролировать... С одной стороны все правильно- нужно реализовывать себя, нужно обеспечивать семью, нужно работать и давать работу, крутиться и тд ... с др стороны.... Продолжение в коментах #дядяжора #будьтездоровы
Комик рассказал, что до начала карантина работал чрезвычайно много и мало спал. Были постоянные дела, гастроли, проведение и организация мероприятий, проекты. Все это отнимало все свободное время Дяди Жоры, и отдыха у него почти не было. В результате – стресс и множество нерешенных вопросов спровоцировали инсульт. Конечно, надо реализовать себя, но ни в коем случае нельзя забывать о здоровье.
Он призвал поклонников заботиться о себе, правильно питаться, отдыхать, спать столько, сколько нужно организму, заниматься спортом и избавиться от вредных привычек.