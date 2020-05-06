Дядя Жора попал в больницу: подробности

Новости шоу бизнеса:Известный украинский шоумен и комик Дядя Жора (настоящее имя – Вадим Мичковский) признался, что попал в больницу, где у него диагностировали инсульт.

Это случилось несколько дней назад. Сейчас он чувствует себя лучше и решил рассказать поклонникам, что стало причиной болезни.

Сейчас Дядя Жора находится на лечении в одной из больниц Киева. На личной странице в инстаграме комик опубликовал сообщение, где рассказал о первых симптомах и призвал заботиться о себе, ведь здоровье можно легко потерять.

Комик отметил, что если бы кто неделю назад сказал, что он будет лежать в больнице после инсульта в 44 года, то рассмеялся бы и не поверил. Дядя Жора ведет правильный образ жизни, занимается спортом, много работает, всегда энергичный и веселый. Однако это не смогло уберечь его от заболевания.

Он признался, что появлению первых симптомов, а именно – сильной головной боли и двоения в глазах, не придал должного значения. Такое состояние было у него вечером и не прошело до утра. После этого его жена Наталья заставила пойти в больницу, где после обследования выяснилось, что у Дяди Жоры инсульт.

Комик рассказал, что до начала карантина работал чрезвычайно много и мало спал. Были постоянные дела, гастроли, проведение и организация мероприятий, проекты. Все это отнимало все свободное время Дяди Жоры, и отдыха у него почти не было. В результате – стресс и множество нерешенных вопросов спровоцировали инсульт. Конечно, надо реализовать себя, но ни в коем случае нельзя забывать о здоровье.

Он призвал поклонников заботиться о себе, правильно питаться, отдыхать, спать столько, сколько нужно организму, заниматься спортом и избавиться от вредных привычек.