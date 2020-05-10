Скачать
Воскресенье, 10.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
МИД: Никаких дополнительных ограничений на выезд украинцев за границу не установлено
МИД: Никаких дополнительных ограничений на выезд украинцев за границу не установлено
ООС штаб: боевики трижды нарушали "тишину"
ООС штаб: боевики трижды нарушали "тишину"
UFC 249: Фергюсона доставили в больницу
UFC 249: Фергюсона доставили в больницу
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 мая

Оля Полякова рассказала о конфликте со Светланой Лободой (Видео)

Оля Полякова рассказала о конфликте со Светланой Лободой (Видео)
13:35 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Певица начала разговор о конфликте, общаясь с дизайнером Андре Таном в прямом эфире.

Певица Оля Полякова в прямом эфире Instagram рассказала подробности о своей ссоре со Светланой Лободой.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Оли.

Конфликт случился во время церемонии награждения премией Viva! Самые красивые-2013. Тогда Оля выступила в качестве ведущей.

"Я объявляла Светлану Лободу. И у меня в тексте было написано: "Самая голосистая певица современности". Ну что тут такого?", - вспоминает Ольга. Тем не менее, LOBODA обиделась на слова коллеги. 

Абсолютно одинаковые: Маша Ефросинина поразила сходством сына с дорогим ей человеком

"После концерта она разразилась тирадой и написала у себя на странице, что я "бешеная кобылица". И мы начали ругаться с ней в интервью. Когда меня спрашивали о ней, об этом конфликте, я что-то шутила, а она конкретно какую-то пургу на меня гнала.

Когда она назвала меня "бешенной кобылицей", я выставила видео в Instagram, сняла свои ноги, когда я плаваю в ванной, и написала: "Какая же я кобылица? Я русалка!". Это был публичный скандал и он длился около года... Потом мы со Светой сто раз помирились", - отметила Полякова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

YouTube, Знаменитости, Светлана Лобода, Оля Полякова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спикер парламента Грузии прокомментировал назначение Саакашвили в Украине
02 Эксперт объяснил, почему в Украине не отменяют карантин
03 Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
04 Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках
05 Посол Украины в Австрии: Европу освобождали не только россияне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Кличко: COVID-19 обнаружили уже у 1805 киевлян
Кличко: COVID-19 обнаружили уже у 1805 киевлян
Ракетный удар: аэропорт в столице Ливии пострадал от обстрела (Фото)
Аэропорт в столице Ливии пострадал от ракетного удара (Фото)
День матери 2020: поздравления в стихах и открытках
День матери 2020: поздравления в стихах и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь