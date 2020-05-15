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Влад Яма рассказал, что, возможно, переболел коронавирусом

Влад Яма рассказал, что, возможно, переболел коронавирусом
19:57 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:В феврале украинский хореограф столкнулся с необычной респираторной инфекцией.

Накануне карантина, объявленного в марте в связи с эпидемией коронавируса, Влад Яма с семьей ездил в США. Тогда в Америке уже началась паника, масок было не достать, а сам судья проекта "Танці з зірками" не на шутку заболел.

"Мой организм тогда вел себя довольно странно. Было ощущение, что я надышался холодного воздуха на утренней пробежке - было двенадцать градусов тепла, я вышел в футболке, потом вспотел и после улицы начал подкашливать. Этот кашель затянулся на две недели, был сухим и довольно странным - приходил сильными приступами, - рассказал Яма изданию Факты. - Один раз за все это время меня бросило в жар, и высокая температура держалась ровно час. Но ни у жены Лили, ни у сына Леона или ребят, с которыми мы каждый день общались, симптомов не было".

Теста Влад Яма не делал, но говорит, что "с большой долей вероятности" это был коронавирус.

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Карантин хореограф проводит в загородном доме с супругом и сыном. Он хотел пригласить в гости своих родителей, но Лилия выступила против. "Я было заикнулся недели три назад, что неплохо было бы забрать к нам на несколько дней моих родителей, но Лиля жестко отказала и была права. Наверное, это была спонтанная мысль. Лучше, конечно, сейчас не подвергать опасности заражения ни их, ни себя", - сказал он.

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Все по теме:

Америка, Заболевание, Хореограф, Коронавирус, Влад Яма.
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