"Загляните с монастырь": Потап присоединился к инициативе "Мандруй Україною" (Видео)

Продюсер и популярный рэпер Алексей Потапенко предлагает украинцам посетить древний монастырь в Киеве.

Потап активный пользователь соцсетей, его аккаунт насчитывает более одного миллиона подписчиков.

Так, некоторое время назад он опубликовал новое фото возле Выдубицкого монастиря. Многие поклонники предположили, что рэпер собирается уходить в монастырь.

Однако Потап поделился роликом, в котором рассказал, что решил поддержать инициативу "Мандруй Україною" и рекомендовал посетить монастырь.

View this post on Instagram A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on Jun 12, 2020 at 9:51am PDT

Напомним, рэпер Потап - один из самых востребованный артистов в украинском шоу-бизнесе. В 1997 году Потап организовал первую группу. Он тогда еще не читал рэп, отдавая предпочтение хард-року. Переломным в творческой биографии Потапа стал 2006-й. Это год рождения проекта "Потап и Настя", который сделал его популярным во всем СНГ.

View this post on Instagram A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on May 25, 2020 at 11:48am PDT

Артист смог найти свою настоящую любовь в лице Насти Каменских. Звездная пара сыграли пышную свадьбу в прошлом году, заявив во всеуслышание о своей любви. Также Потап воспитывает 11-летнего сына Андрея, который родился в браке с Ириной Горовой. Несмотря на развод, бывшие супруги остались в хороших отношениях.