"Как можно так выглядеть в 50?": Дженнифер Лопес показала фото в купальнике

50-летняя звезда позировала в стильном белом купальнике с пикантным вырезом, обнажающем часть ее груди.
"Первый летний уикенд", — подписала фото звезда, отметив американский бренд Guess, лицом которого она является.
В комментариях фаны восхитились подтянутой формой артистки, которая продолжает покорять публику своей сексуальностью.
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"Королева!", "Потрясающая", "Невероятно! Как можно так выглядеть в 50?", "Лопес продолжает меня удивлять все больше и больше", "Роскошная женщина", — пишут в Сети.