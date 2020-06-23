"Как можно так выглядеть в 50?": Дженнифер Лопес показала фото в купальнике

Американская певица и актриса поразила фанатов своей потрясающей фигурой.

50-летняя звезда позировала в стильном белом купальнике с пикантным вырезом, обнажающем часть ее груди.

"Первый летний уикенд", — подписала фото звезда, отметив американский бренд Guess, лицом которого она является.

В комментариях фаны восхитились подтянутой формой артистки, которая продолжает покорять публику своей сексуальностью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram First weekend of summer #VibeCheck @Guess @lacarba Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 22 Июн 2020 в 10:48 PDT

"Королева!", "Потрясающая", "Невероятно! Как можно так выглядеть в 50?", "Лопес продолжает меня удивлять все больше и больше", "Роскошная женщина", — пишут в Сети.