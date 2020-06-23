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"Как можно так выглядеть в 50?": Дженнифер Лопес показала фото в купальнике

"Как можно так выглядеть в 50?": Дженнифер Лопес показала фото в купальнике
15:50 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram
Американская певица и актриса поразила фанатов своей потрясающей фигурой.

50-летняя звезда позировала в стильном белом купальнике с пикантным вырезом, обнажающем часть ее груди.

"Первый летний уикенд", — подписала фото звезда, отметив американский бренд Guess, лицом которого она является.

В комментариях фаны восхитились подтянутой формой артистки, которая продолжает покорять публику своей сексуальностью.

 
 
 
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First weekend of summer #VibeCheck  @Guess  @lacarba

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Дженнифер Лопес готовит новый хит: 50-летняя звезда поделилась ярким образом (Фото)

"Королева!", "Потрясающая", "Невероятно! Как можно так выглядеть в 50?", "Лопес продолжает меня удивлять все больше и больше", "Роскошная женщина", — пишут в Сети.

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Все по теме:

Снимки, Певица, Дженнифер Лопес.

Автор:

Телеграф
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