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"Классное настроение на весь день": Настя Каменских поразила фанов ярким танцем

"Классное настроение на весь день": Настя Каменских поразила фанов ярким танцем
16:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская певица взбудоражила сеть зажигательным видео, на котором показала, как начинает свое утро. Ролик Настя Каменских опубликовала на своей странице в инстаграме.

Певица считает, что залог хорошего настроения - это начать свой день с танцев под зажигательную музыку. Для "танцев" Настя выбрала простой, но в тоже время трендовый наряд. Образы артистки спокойно могут брать на вооружение все модницы.

NK надела стильные джинсовые шорты и белую футболу с изображением тигра. Свой образ она подчеркнула серьгами-кольцами с камнями. Волосы Настя оставила распущенными, и нанесла легкий макияж, которым подчеркнула свою естественную красоту.

Танцы утром под бодрую музыку – это то, что дарит классное настроение на весь день. И еще это замечательное кардио, – написала в заметке звезда.

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Поклонникам такое видео очень понравилось. "Красотка, заряжаешь, какая ты молодец", "Красивая и прикольная)))", Классно, танцы по утрам очень заряжают" - пишут фолловеры .

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Настя Каменских, Певица, Танцы.

Автор:

Телеграф
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