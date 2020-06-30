СМИ: Брэд Питт посетил имение Анджелины Джоли

Известного голливудского актера Брэда Питта впервые после развода заметили возле дома бывшей жены Анджелины Джоли в Лос-Анджелесе. О визите Брэда говорится в издании The Daily Mail.

Папарацци сфотографировали его на мотоцикле.

Как сообщает издание, в отношениях бывших влюбленных после длительных споров и конфликтов наконец наступил мир. Иногда они встречаются для того, чтобы пообщаться по воспитанию общих детей.

Журналистам удалось зафиксировать актера возле имения бывшей жены. Очевидцы отмечают, что во время встречи они живо общались.

Говорят, что пара готовится к празднованию дня рождения Вивьен и Нока, которым 12 июля исполнится 12 лет.

Напомним, в браке Питта и Джоли родилось трое детей: дочь Шайло, которой сейчас 14 лет, и двойняшки Вивьен и Нок, которые появились на свет 11 лет назад. Также звездные супруги усыновили 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса и 15-летнюю Захару.