Победительница "Холостяка" призналась, как покорила сердце Макса Михайлюка

В финале проекта "Холостяк" Максим Михайлюк выбрал Дашу Ульянову, однако отношения пары закончились через несколько недель из-за интима пилота с другой участницей. Несмотря на то, что девушка была влюблена в главного героя и долго оправилась от измены, она не сожалеет о своем участии в реалити-шоу.
На личной странице в инстаграме Даша дала советы всем тем красавицам, которые готовы испытать свое счастье в следующем сезоне.
Как покорить сердце "Холостяка"?
Переглянути цей допис в Instagram
Эти слова для той самой девушки, которая собирается на Холостяк 11. Которая хочет влюбиться, побывать в настоящей сказке и встретить достойного мужчину ⠀ Будь искренней, это очень важно, не ври ему и главное - себе. ⠀ Говори, как думаешь, не играй театр одного актёра. Не старайся нравится и прыгать выше головы, если это противоречит твоим принципам. ⠀ Узнавай его, покажи свою заинтересованность, это важно. ⠀ Не распыляйся на других девушек, они ничего не значат. Главное - это «вы» и ваша с ним история. ⠀ Скажи о своих чувствах, если они появятся. Нормальный мужчина это оценит. (Здесь в своё время я прокололась, но, благо, ситуация переигралась в мою сторону). ⠀ И будь сильной, случиться может всякое, даже тогда, когда совсем не ожидаешь. Горячее сердце и холодный рассудок станут надёжными козырями. ⠀ Сегодня я - #твоядаша
Даша Ульянова отмечает, что с холостяком стоит быть искренней и не врать ни ему, ни себе. Именно за откровенность и непосредственность Максим Михайлюк выбрал девушку, а ее подлинность покорила и телезрителей.
Она советует быть откровенной, говорить, как думаешь, и не играть роль. Победительница уверяет, что не стоит пытаться понравиться и прыгать выше головы.
Необходимо узнавать о холостяке больше и демонстрировать свою заинтересованность.
Даша как никто другой знает, как важно сконцентрироваться только на чувствах к мужчине и не распыляться на других участниц. Она уверяет, что главное на проекте – "вы и ваша с ним история".
Девушка также призывает откровенно признаться в чувствах, если они появились. Она убеждена, что достойный мужчина оценит такой смелый шаг.
На шоу "Холостяк" стоит быть сильной: "Горячее сердце и холодный ум станут надежными козырями".