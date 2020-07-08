Победительница "Холостяка" призналась, как покорила сердце Макса Михайлюка

Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова не построила отношения с главным героем после шоу. Однако она советует всем девушкам побывать в настоящей сказке и влюбиться в достойного мужчину в следующем сезоне проекта. Гимнастка рассказала, какой должна быть участница реалити.

В финале проекта "Холостяк" Максим Михайлюк выбрал Дашу Ульянову, однако отношения пары закончились через несколько недель из-за интима пилота с другой участницей. Несмотря на то, что девушка была влюблена в главного героя и долго оправилась от измены, она не сожалеет о своем участии в реалити-шоу.

На личной странице в инстаграме Даша дала советы всем тем красавицам, которые готовы испытать свое счастье в следующем сезоне.

Как покорить сердце "Холостяка"?

Даша Ульянова отмечает, что с холостяком стоит быть искренней и не врать ни ему, ни себе. Именно за откровенность и непосредственность Максим Михайлюк выбрал девушку, а ее подлинность покорила и телезрителей.

Она советует быть откровенной, говорить, как думаешь, и не играть роль. Победительница уверяет, что не стоит пытаться понравиться и прыгать выше головы.

Необходимо узнавать о холостяке больше и демонстрировать свою заинтересованность.

Даша как никто другой знает, как важно сконцентрироваться только на чувствах к мужчине и не распыляться на других участниц. Она уверяет, что главное на проекте – "вы и ваша с ним история".

Девушка также призывает откровенно признаться в чувствах, если они появились. Она убеждена, что достойный мужчина оценит такой смелый шаг.

На шоу "Холостяк" стоит быть сильной: "Горячее сердце и холодный ум станут надежными козырями".