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Победительница "Холостяка" призналась, как покорила сердце Макса Михайлюка

Победительница "Холостяка" призналась, как покорила сердце Макса Михайлюка
11:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram
Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова не построила отношения с главным героем после шоу. Однако она советует всем девушкам побывать в настоящей сказке и влюбиться в достойного мужчину в следующем сезоне проекта. Гимнастка рассказала, какой должна быть участница реалити.

В финале проекта "Холостяк" Максим Михайлюк выбрал Дашу Ульянову, однако отношения пары закончились через несколько недель из-за интима пилота с другой участницей. Несмотря на то, что девушка была влюблена в главного героя и долго оправилась от измены, она не сожалеет о своем участии в реалити-шоу.

На личной странице в инстаграме Даша дала советы всем тем красавицам, которые готовы испытать свое счастье в следующем сезоне.

Как покорить сердце "Холостяка"?

 
 
 
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Эти слова для той самой девушки, которая собирается на Холостяк 11. Которая хочет влюбиться, побывать в настоящей сказке и встретить достойного мужчину ⠀ Будь искренней, это очень важно, не ври ему и главное - себе. ⠀ Говори, как думаешь, не играй театр одного актёра. Не старайся нравится и прыгать выше головы, если это противоречит твоим принципам. ⠀ Узнавай его, покажи свою заинтересованность, это важно. ⠀ Не распыляйся на других девушек, они ничего не значат. Главное - это «вы» и ваша с ним история. ⠀ Скажи о своих чувствах, если они появятся. Нормальный мужчина это оценит. (Здесь в своё время я прокололась, но, благо, ситуация переигралась в мою сторону). ⠀ И будь сильной, случиться может всякое, даже тогда, когда совсем не ожидаешь. Горячее сердце и холодный рассудок станут надёжными козырями. ⠀ Сегодня я - #твоядаша

Допис, поширений Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Даша Ульянова отмечает, что с холостяком стоит быть искренней и не врать ни ему, ни себе. Именно за откровенность и непосредственность Максим Михайлюк выбрал девушку, а ее подлинность покорила и телезрителей.

Она советует быть откровенной, говорить, как думаешь, и не играть роль. Победительница уверяет, что не стоит пытаться понравиться и прыгать выше головы.

Необходимо узнавать о холостяке больше и демонстрировать свою заинтересованность.

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Даша как никто другой знает, как важно сконцентрироваться только на чувствах к мужчине и не распыляться на других участниц. Она уверяет, что главное на проекте – "вы и ваша с ним история".

Девушка также призывает откровенно признаться в чувствах, если они появились. Она убеждена, что достойный мужчина оценит такой смелый шаг.

На шоу "Холостяк" стоит быть сильной: "Горячее сердце и холодный ум станут надежными козырями".

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Все по теме:

Шоу, Холостяк, Макс Михайлюк, Даша Ульянова.

Автор:

Телеграф
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